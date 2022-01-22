加州Omicron下周或越峰期 感染和住院數盼2月回落

德州農工大學全球病毒研究中心首席病毒學家紐曼博士（Dr. Ben Neuman）。（會議視頻截圖）

新冠和傳染病專家21日表示，加州的Omicron變種病毒 傳播預計在下周越過峰期，感染和住院人數期望2月初回落。與會專家們認為，檢測陽性感染者，應以隔離時間再次檢測呈現陰性為準，這才是科學、安全和負責任的做法。

德州農工大學全球病毒研究中心首席病毒學家紐曼博士（Dr. Ben Neuman）和加州大學 戴維斯分校健康研究中心教授范大立博士（Dr. Dali Fan）當天應加州少數族裔媒體中心的邀請，探討Omicron變種病毒可能的發展、新冠疫情何時觸底及相關議題。兩位專家表示，CDC當天提出的以出現症狀或檢測出陽性之後的第十天作為解除隔離的標準，不科學也不安全。兩人認為，抵禦疫情保護自己和大眾應以科學為準則，否則很可能導致進一步的病毒傳播。

對於目前流傳Omicron比Detal變種溫和的説法，兩位專家並不認同。紐曼表示，目前英國對多達25萬的感染病例進行研究，結果發現不同的變種病毒所產生的症狀並沒有很大區別。研究人員希望隨著時間的推移變種病毒更為溫和，但現在下定論還為時過早。

紐曼表示，目前包括德州和加州在内，Omicron等變種病毒造成的感染和死亡仍居高不下，60%的死亡是沒有接種疫苗的，70%住院是只接種一針。這正是呼籲民眾接種疫苗和加强針的關鍵。他表示，已接種兩針和加強針的人，獲得保護有增無減，打加強針的人更為明顯。南非是Omicron病毒最先蔓延的地區，其已接種兩針的民眾得到保護率為80%，加強針得到的保護更高。

兩位專家表示，基於現有數據，加強針對變種病毒相當有效，經過一段時間後，依然能夠獲得充足的免疫力。兩位專家均認為，目前很多人已接種三針，但未來是否需要打更多針疫苗仍是一個未知數。目前以色列等國家已開始打第四針，但效果沒有第三針那樣好，是否要接種第四、第五針取決於具體情況。紐曼認為，一個水杯的容量是有限的，不能一直往裡面倒水，人體也一樣，疫苗也一樣。

范大立認為，人們面對新冠病毒的免疫力分層級，完全未接種疫苗的人免疫力最低，接種一針兩針和加強針的人們，各人的免疫力也會不同。同樣，個體對於感染的反應取決於體内構成和對不同病毒入侵產生的反應，一些人症狀嚴重，一些人不明顯，一個家庭同時被感染也可能出現不同程度的反應和症狀。

兩位專家指出，屬於南非的Omicron變種，1月初在當地達到峰值，目前在紐約的高峰似乎已經過去，美西地區也正在攀向高峰，加州預計下周達到峰值，可望2月初逐漸下降。

不過紐曼表示，德州目前每天公布的感染數字逐漸放緩，但不知這個數據有多可信，因爲各地的測試中心還是人滿為患。他認為南方的感染回落可能會比北方滯後一個月左右。