疫情、通膨影響 56%美國人付不起千元急難金

新冠疫情在過去兩年影響了很多人的生活，多數人都遇到經濟上的困難。(Pexels)

新冠疫情 在過去兩年影響了很多人的生活，多數人都遇到經濟上的困難。金融信息服務公司Bankrate今年1月初電話市調超過1000名民眾，發現這些人中有56%民眾的存款，沒有應付緊急狀況的能力，就連突發狀況所需的1000元也難以承擔。

Bankrate公司的財務分析師(CFA) Greg McBride對於市調結果做出一個結論：1000元緊急備用金的儲蓄 存款都沒有，這跡象正在顯示美國民眾在財務上的困難有多棘手，多數處在財務危機邊緣。這些人多數在處理金錢上的突發狀況時，多數得向親友借款、向銀行貸款 、或者直接刷信用卡欠債。

另外44%民眾有辦法應付經濟緊急狀況，這群人中，近60%民眾有大學文憑，有超過一半以上年收入超過5萬元。然而，物價上漲的情況仍是讓他們生活的很困難。

根據美國勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics) 去年12月釋出的消費者物價指數報告顯示，通貨膨脹在去年漲了7%，是過去40年以來調漲最快的一次。基本上所有民生必需都漲價，包括房價、二手車、能源、食材等。Bankrate市調報告也指出，有將近一半接受市調的民眾認為，物價上漲阻礙了他們存到錢。

財務規劃師Tania Brown表示，有孩子的家長是疫情下受到最大影響的族群，尤其在孩子無法正常去上學的情況下，家長很難正常上班，直接性的導致收入縮水。

在疫情又更加嚴峻的現在，到底有什麼方法可以存錢？Brown指出，大家今年若想存錢，必須做點不一樣的變化，尤其是在「消費習慣」上必須做出改變，這意味著，有些人可能得減少訂閱線上串流平台，減少購買物資的開銷，秉持「不需要不買」的原則，在日常上節儉才能存到錢。民眾也可開始在線上平台賣二手衣物，或者在住家上節省能源等來省錢。建議民眾可善用折扣優惠購物，或者甚至設立一段「完全不花錢」期間，以達到存錢的目的。