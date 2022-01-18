洛縣確診率月增8倍 染疫住院多6倍

洛縣近一個月住院人數暴增六倍。（洛杉磯縣府推特）

洛杉磯縣17日新增3萬1576新冠肺炎病例，住院人數繼續上升，目前人數是一個月前的近六倍。

洛縣 17日新增死亡病例27例，累積死亡病例2萬8086例。洛縣單過去兩天就有近120死亡病例。當天新增確診病例3萬1576例確診病例，累積確診228萬9045病例。當天確診人數可能因周末延遲上報，數字而比實際低。

洛縣17日住院人數為4564人，比16日的4507人相比有所增長。17日有加護病房（ICU）病人621人，比前一天的622人有所下降。一個月前，洛縣日住院新冠病人只有772人。

另方面，洛縣新冠日均陽性確診率有所下降。17日確診率為16.5%，16日為17.2%。一周前該數字超過20%。然洛縣衛生官員表示，目前的確診率還是很高，一個月前該數字為2%，增長了八倍之多。

1月17日是馬丁路德·金恩紀念日，洛縣衛生局長費若表示，疫情也體現了醫療權利在有色人種社區的不公平性，洛縣將繼續努力為少數族裔社區撥款，提高這些地區接種疫苗的機會等，保證種族間醫療權利的平等。

洛縣官員表示，目前由於醫護人員染疫在家人手不夠，醫療系統仍面臨巨大壓力。洛縣衛生官員呼籲民眾不要去急診室檢測 新冠病毒，除非緊急情況不要去急診室看病。此外，避免不必要的室內聚會活動可減少感染機率，配戴高防疫標準的口罩 如N95， KN95或KF94口罩可以阻擋病毒顆粒。