我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

洛縣確診率月增8倍 染疫住院多6倍

記者王若然／洛杉磯報導
洛縣近一個月住院人數暴增六倍。（洛杉磯縣府推特）
洛縣近一個月住院人數暴增六倍。（洛杉磯縣府推特）

洛杉磯縣17日新增3萬1576新冠肺炎病例，住院人數繼續上升，目前人數是一個月前的近六倍。

洛縣17日新增死亡病例27例，累積死亡病例2萬8086例。洛縣單過去兩天就有近120死亡病例。當天新增確診病例3萬1576例確診病例，累積確診228萬9045病例。當天確診人數可能因周末延遲上報，數字而比實際低。

洛縣17日住院人數為4564人，比16日的4507人相比有所增長。17日有加護病房（ICU）病人621人，比前一天的622人有所下降。一個月前，洛縣日住院新冠病人只有772人。

另方面，洛縣新冠日均陽性確診率有所下降。17日確診率為16.5%，16日為17.2%。一周前該數字超過20%。然洛縣衛生官員表示，目前的確診率還是很高，一個月前該數字為2%，增長了八倍之多。

1月17日是馬丁路德·金恩紀念日，洛縣衛生局長費若表示，疫情也體現了醫療權利在有色人種社區的不公平性，洛縣將繼續努力為少數族裔社區撥款，提高這些地區接種疫苗的機會等，保證種族間醫療權利的平等。

洛縣官員表示，目前由於醫護人員染疫在家人手不夠，醫療系統仍面臨巨大壓力。洛縣衛生官員呼籲民眾不要去急診室檢測新冠病毒，除非緊急情況不要去急診室看病。此外，避免不必要的室內聚會活動可減少感染機率，配戴高防疫標準的口罩如N95， KN95或KF94口罩可以阻擋病毒顆粒。

洛縣 口罩 檢測

上一則

用時間賺錢 「排隊人」周入千元 還提供預約檢測服務

下一則

華人分析：掌握「2秘訣」 避免買到熔斷航班

延伸閱讀

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸

美軍又2高層染疫 日前曾與拜登接觸
西堤傳播鏈擴散不止 金控業居家辦公 鴻海改分流上班

西堤傳播鏈擴散不止 金控業居家辦公 鴻海改分流上班
Omicron襲養老院 7天近9萬住民職員染疫 病歿遽增47%

Omicron襲養老院 7天近9萬住民職員染疫 病歿遽增47%
西堤疫情傳到新竹 科大師生染疫 女學生還曾去購物中心

西堤疫情傳到新竹 科大師生染疫 女學生還曾去購物中心
兒童確診大增 英國1周576人入院、東京10歲以下單日百例

兒童確診大增 英國1周576人入院、東京10歲以下單日百例

熱門新聞

美國居民1月19日起可以預訂免費新冠居家快篩檢測劑。（美聯社）

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

2022-01-14 15:52
疫情之下，有人竟在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

南航洛城赴廣州航班 華人怕感染經濟艙搭帳篷 奇葩行為引熱議

2022-01-11 02:20
林肯岡鐵道沿線，被竊盜的包裹殘骸散落一地。（美聯社）

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

2022-01-17 15:51
疫情之下活久見，有人直接在飛機上搭起了帳篷，以此來隔離周圍人，減少自己被感染的機率。（網路截圖）

疫情下活久見 怕被感染 飛機上搭「帳篷」

2022-01-10 19:51
珍煮丹於16日開門試營運，首日迎來異常的長長人龍，放眼望去全是華人。(記者謝雨珊／攝影)

台灣明星黑糖珍奶店珍煮丹 洛杉磯開店試營運

2022-01-16 20:34
聯邦調查局通緝兩名被控在南加州經營非法滙款業務的中國公民宋志立（左）和王殿偉。（聯邦檢察官辦公室）

兩中國公民南加州經營非法滙款業務遭FBI通緝

2022-01-14 14:06

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距