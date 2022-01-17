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洛縣日增4.3萬例確診 公衛局長呼籲快打補強針

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛縣公衛局局長費若繼續呼籲，民眾接種疫苗及補強針，戴升級版口罩，強化病毒檢測。（LAC－USC）
洛縣公衛局局長費若繼續呼籲，民眾接種疫苗及補強針，戴升級版口罩，強化病毒檢測。（LAC－USC）

據洛杉磯縣公衛局提供資訊，16日洛縣新冠肺炎感染者單日新增4萬3883例，新增死亡53例。相關數字或因周末統計數據遲滯報告，可能有誤差。據統計，目前洛縣疫情感染入院患者已經從先前4386例，增加至4507例，重症加護病房現有患者622例，較比前一天增加22例。

就在15日，報告稱縣域因病毒感染死亡66例，這是自2021年4月2日，單日死亡新增死亡數新高。洛縣公衛局表示，當地感染數持續新高，顯示新冠疫情在社區不斷傳播令人擔憂。

據稱，部分感染者對自己感染病毒事先並不知情，但當因其他原因入院治療時，在接受必要檢測發現已經感染新冠病毒。入院患者持續增加，也給醫院目前人手不足情況帶來壓力，由於疫情，部分醫護人員感染病毒，無法正常工作，導致醫院缺乏足夠醫護人員。不過，雖然感染入院患者增多，但較比上一年冬季感染數激增情況，還是有差距，當時入院患者數峰值是8000例。

公共衛生官員敦促居民除非絕對必要，勿要進入急診室，或者不要到急診室進行COVID-19病毒測試。

縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，雖然目前全縣新冠肺炎感染者激增及入院患者增加，但死亡人數卻有明顯差異，落後於以上兩項數據，但死亡人數增加並不意外。大家要為未來幾周死亡數增加做好充分準備。她說，實際數據表明，未接種疫苗者死於COVID-19的可能性，是完全接種疫苗者的22倍，接種疫苗及補強針，正在挽救人們生命。

疫情 洛縣 疫苗

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