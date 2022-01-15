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河濱縣感染激增 90%死者未打疫苗

河濱訊
河濱縣目前感染新冠病毒死亡及入院者絕大多數未接種疫苗。（聖安東尼奧醫院）
河濱縣目前感染新冠病毒死亡及入院者絕大多數未接種疫苗。（聖安東尼奧醫院）

河濱縣公共衛生局近日表示，自2022年1月初開始，該縣在學校、職場發生更多新冠肺炎感染事件，超過2021年12月。同時，感染居民在社區將病毒傳播更多人。公衛局局長Kim Saruwatari說，在過去十天，商家爆發128起感染事件，而去年同期是84起。數據表明，該縣目前新冠肺炎感染入院及死亡者，絕大多數未接種疫苗

在過去十天發生的128起感染事件中，有五起是主要感染源，涉及傳播感染20多例，而去年12月84起中，有14起確認是主要感染源。據悉，1月開始至今，縣域學校發生20起感染事件，2021年12月是76起。

公衛局表示，近期河濱縣新冠肺炎感染事件激增、感染人數上升與新冠變種病毒Omicron有直接關係。截止1月10日，該縣七天感染人數達1萬7975例，是上一年11月下旬的7.5倍，當時感染數是2415例。據統計，目前縣域每十萬人中有感染者103例，高於2021年11月29日的每十萬人有14例，低於現在加州平均每十萬人108.7例的水平。

河濱縣在2021年1月冬季感染人數激增時，每十萬人有感染者151.5例，目前該縣感染比例還低於這個峰值。不過Kim Saruwatari警告，由於缺乏檢測或數據不足，因此實際感染病例或遠高於報告數字。

河濱縣截至1月10日，新冠病毒檢測陽性率是24.4%，高於加州平均值18.4%。該縣上一年11月29日檢測陽性率是4.9%。雖然河濱縣感染人數增多，但死亡數並未同步上升。公衛局表示，目前有90%的感染死亡數屬於未接種疫苗者，同時90%的感染入院患者，也來自未接種疫苗群體。

檢測 疫苗 新冠肺炎

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