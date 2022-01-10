加州出動國民兵 支援新冠檢測

州長紐森啟動加州國民兵以提高COVID-19測試能力。（電視新聞截圖）

州長紐森（Gavin Newsom）宣布，他已徵召加州國民兵 協助COVID-19檢測 場所，以提高檢測能力。

州長辦公室說，逾200名國民兵將被部署到50個地點，從即日起到未來幾周內增，加快速度測試，增添工作人員，並提高隨到隨測的效率。

州長紐森啟動加州國民兵以提高COVID-19測試能力。（電視新聞截圖）

上周五早些時候，北加州安蒂亞克的測試點開始接受國民兵的援助。據官員們說，周一，安蒂亞克站的測試窗口數量將增加一倍，達到四個，每天的預約數量也將增加一倍。阿拉米達、康曲柯士達、納巴、聖他克拉拉和聖他克魯茲等縣的站點也將在未來幾天得到國民兵的援助。

加州的病例激增導致對測試的需求激增，但在許多地方根本找不到這種測試，一些縣也停止了郵寄測試；在有測試的地方，人們有時不得不排隊等候幾個小時。在獲得測試結果方面也有滯後，有時長達九天，比隔離所需時間還長。有些人為了快速獲得結果，不惜支付100元或更多的錢，但這是許多人所無法承受的支出。

像其他地區一樣，加州疫情已經被Omicron變異株所取代。儘管它似乎不太可能導致嚴重的疾病，但比其他冠狀病毒株更容易傳播，也更容易感染那些已經接種過疫苗、或曾被之前的病毒感染過的人。自聖誕節以來，加州有超過5000人因COVID被送入醫院。他們中許多是因其他原因入院，而在檢測時才得知已被感染了。

用於預測該病毒影響的模型顯示，加州在今後一個月之內因COVID-19住院人數可能會創紀錄，達到2萬3000人。