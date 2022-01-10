Omicron來勢洶洶 專家籲備妥「家用快篩」

Omicron 變種病毒感染力超强，打過兩針疫苗的人雖然比較不容易患重症，但傳播力還是過強。（資料照片）

近期疫情始延燒。專家表示，Omicron變種病毒 感染力超強，打過兩針疫苗的人雖然比較不容易患重症，但無法抵抗突破性感染，感染人數大量增加的速度前所未有，也導致檢測 站爆量，家用檢測劑銷售一空。建議民眾先上網購買好檢測劑，只要一有症狀就趕緊檢測，只要是陽性反應就將自己隔離在家，在家戴口罩，避免病毒再度傳播。

台大特聘講座教授暨美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北分析，這波Omicron變種病毒感染力超強，有症狀的人、或剛旅行、剛參加群聚活動回來的人，因為擔心而想要尋求測試，導致各測試站大排長龍，網路預約也都要好幾天後。

台大特聘講座教授暨美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北。（張智北提供）

他說，藥房賣的「家用版快速抗原檢測器」，在聖誕節過後就已被搶購一空，這種抗原檢測的敏感度，比不上實驗室的核酸檢測，且Omicron病毒的突變，不但減低疫苗效用，也減低了根據過去的病毒資料而發展出來的抗原檢測劑效用。

張智北分析，但在無法立刻前往檢測站檢測時，民眾仍可以在家使用「家用版快速抗原檢測器」，15分鐘左右就得到結果，倘若萬一真被感染，也能立刻暫時自我隔離，或採取其他行動，不至於在不知情的情況下，又將病毒傳播出去。

他說，現在藥房已經很難買到「家用版快速抗原檢測器」，買不到的人，建議可以上網訂購，不少網站都還有銷售，例如Amazon網站就有一款「家用版快速抗原檢測器」是由中國生產，但因生產量高、價格便宜，許多學區訂購、發放的就是這款。雖然網路顯示要等待兩周才能交貨，但許多訂購的人都有經驗，一周左右就能收到，需要的人可以考慮。

張智北分析，抗原檢測因爲低敏感度的問題，沒有病徵的人，需要在暴露後等三至五天再測試，否則病毒數量還沒有增長到可以測出的層度，就不能被查出來。他說，通常一盒包裝裏面有兩個測試器，就是讓使用者隔一、兩天再測一次，如果有病徵而得到陰性，那一定要做一次核酸檢測再次確認，這波病毒來勢洶洶，千萬不可掉以輕心。