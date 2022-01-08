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加大多校區 延長遠距授課至月底

編譯組／綜合報導
加大UC系統多數校區採遠距上課到1月底。(UCLA網頁)
加大UC系統多數校區採遠距上課到1月底。(UCLA網頁)

新冠病毒Omicron病株的衝擊越來越大，原本遲不表態的柏克萊加大（UC Berkeley）終於決定1月18日開始的學期改採遠距上課，1月31日才會返校。洛杉磯加大（UCLA）與河濱加大（UC Riverside）也宣布比照其他4個校區，爾灣加大（UC Irvine）、戴維斯加大（UC  Davis）、聖地牙哥加大（UCSD）、聖塔克魯斯加大（UC Santa Cruz），將返校上課的時間延後到1月底。

洛杉磯加大表示，雖然校方希望強化過的防疫規範與篩檢措施能夠確保學生與教職員的安全，但是員生確診人數自1月以來已經達1200人，加上施打加強針的比例僅34%、不如預期，因此校方決定將返校上課日期延到1月31日。

河濱加大部分，校區的圖書館、休閒設施、學生會等處仍然開放，部分研究機構與學生服務仍然繼續，運動賽事仍將舉行但不開放觀賽，不過返校上課與大型室內活動都將暫停至1月31日，以待接種、篩檢與其他措施全部到位。

柏克萊加大多數課程1月18日開始上課，但前兩周將以遠距方式進行，最快要到1月31日才能恢復實體。不過，實驗課、表演實作、醫學教學仍將視狀況維持到校授課。

聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）的冬季班1月3日已經開始，但在兩周遠距授課後，仍將於1月18日開放返校上課。麥賽德加大（UC Merced）計畫延後返校至1月22日後，以便員生進行篩檢。

加大各校區的確診比率部分，爾灣加大為13%，雖然低於橙縣的25%，但校方仍擔心實體授課的風險，因此決定延後；戴維斯加大希望延長返校能讓新增人數趨緩；聖地牙哥加大則表示，新增人數越來越多，已經讓教師人力短缺影響授課進度，因此也希望避開1月中的感染高峰。

聖塔克魯斯加大在篩檢的3000人中有5%確診，是自2020年開始篩檢後的最高紀錄，2020年7月至2022年1月的平均僅0.47%，因此校方認為延後到1月底再返校才能避開感染高峰。 

篩檢 柏克萊加大 洛杉磯加大

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