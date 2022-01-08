加大多校區 延長遠距授課至月底

加大UC系統多數校區採遠距上課到1月底。(UCLA網頁)

新冠病毒Omicron病株的衝擊越來越大，原本遲不表態的柏克萊加大 （UC Berkeley）終於決定1月18日開始的學期改採遠距上課，1月31日才會返校。洛杉磯加大 （UCLA）與河濱加大（UC Riverside）也宣布比照其他4個校區，爾灣加大（UC Irvine）、戴維斯加大（UC Davis）、聖地牙哥加大（UCSD）、聖塔克魯斯加大（UC Santa Cruz），將返校上課的時間延後到1月底。

洛杉磯加大表示，雖然校方希望強化過的防疫規範與篩檢 措施能夠確保學生與教職員的安全，但是員生確診人數自1月以來已經達1200人，加上施打加強針的比例僅34%、不如預期，因此校方決定將返校上課日期延到1月31日。

河濱加大部分，校區的圖書館、休閒設施、學生會等處仍然開放，部分研究機構與學生服務仍然繼續，運動賽事仍將舉行但不開放觀賽，不過返校上課與大型室內活動都將暫停至1月31日，以待接種、篩檢與其他措施全部到位。

柏克萊加大多數課程1月18日開始上課，但前兩周將以遠距方式進行，最快要到1月31日才能恢復實體。不過，實驗課、表演實作、醫學教學仍將視狀況維持到校授課。

聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）的冬季班1月3日已經開始，但在兩周遠距授課後，仍將於1月18日開放返校上課。麥賽德加大（UC Merced）計畫延後返校至1月22日後，以便員生進行篩檢。

加大各校區的確診比率部分，爾灣加大為13%，雖然低於橙縣的25%，但校方仍擔心實體授課的風險，因此決定延後；戴維斯加大希望延長返校能讓新增人數趨緩；聖地牙哥加大則表示，新增人數越來越多，已經讓教師人力短缺影響授課進度，因此也希望避開1月中的感染高峰。

聖塔克魯斯加大在篩檢的3000人中有5%確診，是自2020年開始篩檢後的最高紀錄，2020年7月至2022年1月的平均僅0.47%，因此校方認為延後到1月底再返校才能避開感染高峰。