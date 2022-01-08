永久免稅？管控援助？孩童抵稅終止 後續紓困新話題

兒童關懷組織Philabundance負責人Loree D. Jones。（會議視頻截圖）

疫情紓困 計畫低收入 家庭孩童抵稅優惠2021年12月31日終止，兒童每月生活補助計畫同時面臨結束，國會正在討論的低收入家庭兒童援助計畫未來走向，一方認為應該通過多種方式幫助低收入家庭，包括降低低收入家庭門檻以及低收入家庭稅收減免永久化；另一方則認為應該加强低收入紓困優惠監管，不應無管控無底線開倉放糧。

少數族裔媒體中心7日邀請政策與預算專家，以及抗擊飢餓與貧困、兒童關懷等組織負責人，探討紓困計畫兒童補助金以及稅收減免對低收入家庭孩童的影響。與會專家表示，去年開始的聯邦政府每月給與低收入孩童最高6000元的稅收減免，低收入家庭脫貧率增加40%。

政策與預算組織收入與貧困走向研究員Claire Zippel表示，聯邦政府從1979年開始以減免稅收的方式幫助低收入家庭，2021年最大減免額度從每個孩子的2000元，擴大到每個孩子6000元，而且這些減免每月一次。因為大量投入，去年美國兒童的貧困率快速降低，比如非裔家庭的貧困率從22%降低到13%，拉丁裔家庭脫貧率也有大幅成長。過去一年，全美2700萬家庭兒童無條件獲得援助，包括那些父母沒有社會安全碼但孩子有社會安全碼的家庭。

抵抗飢餓與貧困組織First Focus on Children負責人Michelle Dallafior表示，聯邦農業部的數據顯示，全美超過3800萬人群沒有達到糧食安全水平，其中1200萬兒童面臨糧食不安全狀況，有色人種、少數族裔和單親家庭占有很高的比例。數據同時顯示，2019年可能受到飢餓影響的美國兒童，從原來的1000萬成長到1200萬，高達48%的非裔兒童平常購買的是便宜食品，拉丁裔糧食不安全兒童人數是白人兩倍。

Dallafior表示，全國的食物銀行都在盡最大努力幫助低收入家庭和糧食不安全兒童，傳統上糧食銀行是通過學校和福利機構派發食物，但疫情期間各地的食物銀行通過CDC的指南，自己通過各種卡車和渠道向社區派送食物，給孩子配送餐飲，同時讓成年人獲得更多技能養育健康孩子，一些食物銀行和慈善組織也開始與餐館合作，將烹製好的現成食物而不是食材送到清寒家庭手中。

她表示，全國多地食物銀行都無需提供任何資料就可以領取食物，清寒家庭可多加利用領取。該組織下一步鼓勵民眾加入解決糧食安全問題行列，比如開發家庭式的小農場，不少民眾在疫情期間已開始自己種植，一些空間較小的家庭也開始開發垂直種植，包括食材多樣化。

兒童關懷組織Philabundance負責人Loree D. Jones表示，如果兒童稅收抵免優惠取消，對低收入家庭將會產生很大影響，目前一方認為應該持續和擴大優惠，降低優惠門檻，讓更多人收益；另一方面則認為應該加强對優惠發放的監管和申請檢查。很多事情不確定，對話還在繼續。