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洛縣第一區增設4檢測站 方便亞裔社區

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯縣政委員蘇麗絲（左二）5日宣布在該區開設四個新的臨時 COVID-19測試站點。（蘇麗絲辦公室）
洛杉磯縣政委員蘇麗絲（左二）5日宣布在該區開設四個新的臨時 COVID-19測試站點。（蘇麗絲辦公室）

洛杉磯縣第一區政委員蘇麗絲 (Hilda L. Solis) ，5日宣布在該區開設四個新的臨時 COVID-19測試站點：東洛杉磯的Centro Estrella、鮑爾溫公園市（Baldwin Park）的摩根公園、南艾爾蒙地市（South El Monte）社區中心和拉朋地市（La Puente）社區中心，這些測試點毗鄰亞裔社區方便華人檢測

東洛杉磯Centro Estrella測試站（4701 East Cesar E Chavez Ave, Los Angeles, CA, 90022）將於1月的每周四上午10時到下午4時開放。摩根公園 (4100 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706) 的測試站點將在1月的每周五上午10時至下午4時開放。不需預約或身分證件。

洛杉磯縣COVID-19測試站點遍布全縣為民眾檢測。（蘇麗絲辦公室）
洛杉磯縣COVID-19測試站點遍布全縣為民眾檢測。（蘇麗絲辦公室）

南艾爾蒙地市政中心 (1530 Central Ave, South El Monte) 測試點將於周一至周四開放，從1月6日開始運營，時間為上午8:30至下午4:30。拉朋地社區中心 (501 Glendora Ave, La Puente, CA 91744) 測試點將於1月6日星期四和1月7日周五上午9時至下午4時開放。拉朋地的測試點將於下周搬遷至工業市的工業博覽中心（Industry Expo Center），並將定期為居民提供服務。去這些地點檢測，最好預約，但不是必須的。居民可以訪問 totaltestingsolutions.com預約或在這些網站上獲取更多信息。

洛杉磯 檢測 艾爾蒙地

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