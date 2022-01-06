大洛杉磯一線警消 1300人確診、隔離 人力吃緊

大洛杉磯地區警消因新冠確診和隔離人數暴增，使第一線緊急人力吃緊。(洛市警局網頁)

大洛杉磯 地區的第一線警消人員，包括洛市警局、消防局、洛縣 警局，合計有近1300人因為感染新冠，或與確診者密切接觸，需要居家隔離，導致應對第一線任務的警消人力大為吃緊。

洛杉磯時報指出，外界原本就擔心第一線應急人員的接種率，這一波的大感染只是應證了先前的疑慮。雖然警消主管仍在呼籲，最好的防疫準備就是接種並加強，但去年12月23日的數據仍然顯示，LAPD 21%的人、LAFD 16%的人仍未接種，LASD與洛縣監獄 人員未接種比例更高。

洛市市長賈西提的幕僚指出，該市確實面臨前所未有的挑戰，但維護居民的身家性命是首要任務，因此已經著手調撥加班費等資源，讓警消能夠度過當前難關。

目前洛市警局（LAPD）共有416名執法人員必須居家隔離，加上人數不詳的文職人員，總計超過500人不能到班。單是去年12月最後一周，新增案例就達到424人，新年假期一過，人數又再增加。LAPD局長摩爾（Michel Moore）表示，目前無法到班的人數仍低於2021年1月時的高峰，因此目前還能維持核心任務的必要人力，只是這波疫情來的既快且猛，而且很多人都已完全接種，慶幸的是感染者的症狀都不嚴重。

洛市消防局（LAFD）最新通報顯示，共有201人無法到班；洛縣警局（LASD）573人，包括399名執法人員。洛縣衛生局表示，因為人力短缺與救護車排隊，因此911應對時間出現拖延。另外，加州獄政單位通報，1230名監獄職員與712名囚犯確診。

洛市消防局（LAFD）官員特拉薩斯（Ralph Terrazas）4日表示，鑒於當前情勢，局方還是呼籲所有人員盡快接種、打加強針，降低群聚感染風險。但因為人力短缺，LAFD已經開始停用部分救火車輛，不過每日值勤人員仍足以應付救護車與消防任務，因此民眾遇到急難狀況，消防局仍會趕赴現場。