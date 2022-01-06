我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一輪紓困？兩黨研議針對餐館、表演場所等 資金680億

國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

大洛杉磯一線警消 1300人確診、隔離 人力吃緊

編譯組／綜合報導 
大洛杉磯地區警消因新冠確診和隔離人數暴增，使第一線緊急人力吃緊。(洛市警局網頁)
大洛杉磯地區警消因新冠確診和隔離人數暴增，使第一線緊急人力吃緊。(洛市警局網頁)

洛杉磯地區的第一線警消人員，包括洛市警局、消防局、洛縣警局，合計有近1300人因為感染新冠，或與確診者密切接觸，需要居家隔離，導致應對第一線任務的警消人力大為吃緊。

洛杉磯時報指出，外界原本就擔心第一線應急人員的接種率，這一波的大感染只是應證了先前的疑慮。雖然警消主管仍在呼籲，最好的防疫準備就是接種並加強，但去年12月23日的數據仍然顯示，LAPD 21%的人、LAFD 16%的人仍未接種，LASD與洛縣監獄人員未接種比例更高。

洛市市長賈西提的幕僚指出，該市確實面臨前所未有的挑戰，但維護居民的身家性命是首要任務，因此已經著手調撥加班費等資源，讓警消能夠度過當前難關。 

目前洛市警局（LAPD）共有416名執法人員必須居家隔離，加上人數不詳的文職人員，總計超過500人不能到班。單是去年12月最後一周，新增案例就達到424人，新年假期一過，人數又再增加。LAPD局長摩爾（Michel Moore）表示，目前無法到班的人數仍低於2021年1月時的高峰，因此目前還能維持核心任務的必要人力，只是這波疫情來的既快且猛，而且很多人都已完全接種，慶幸的是感染者的症狀都不嚴重。

洛市消防局（LAFD）最新通報顯示，共有201人無法到班；洛縣警局（LASD）573人，包括399名執法人員。洛縣衛生局表示，因為人力短缺與救護車排隊，因此911應對時間出現拖延。另外，加州獄政單位通報，1230名監獄職員與712名囚犯確診。 

洛市消防局（LAFD）官員特拉薩斯（Ralph Terrazas）4日表示，鑒於當前情勢，局方還是呼籲所有人員盡快接種、打加強針，降低群聚感染風險。但因為人力短缺，LAFD已經開始停用部分救火車輛，不過每日值勤人員仍足以應付救護車與消防任務，因此民眾遇到急難狀況，消防局仍會趕赴現場。 

洛縣 監獄 洛杉磯

上一則

買太多結帳慢 女客在華人超市被揍

下一則

通膨、供應鏈仍緊 萬物皆漲省錢有道

延伸閱讀

13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關

13日以後搭機赴華 中領館防疫嚴把關
疫情又升溫 新州部分學校改回遠端授課

疫情又升溫 新州部分學校改回遠端授課
洛市休閒中心 兒童遊樂區爆槍殺

洛市休閒中心 兒童遊樂區爆槍殺
治安變差 洛市警力、預算砍了又增 議員補助加班費

治安變差 洛市警力、預算砍了又增 議員補助加班費
洛杉磯機場警局新總部啟用 綠能建築斥資2.16億

洛杉磯機場警局新總部啟用 綠能建築斥資2.16億
洛杉磯國際機場警局新總部啟用　斥資2.16 億

洛杉磯國際機場警局新總部啟用　斥資2.16 億

熱門新聞

美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
南加華人一家患新冠，親述感染全過程。此為示意圖。（Unsplash.com）

華婦未打疫苗 全家染新冠 出現酸痛疲倦才驗出

2022-01-04 02:19
元旦當天，華人聚居的天普市發生家庭人倫慘劇。（推特截圖）

南加天普市元旦發生家庭慘劇 一男一女死亡 三童在家

2022-01-01 17:17
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
洛杉磯縣亞凱迪亞市的新冠病毒檢測站。（記者邵敏╱攝影）

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

2022-01-04 02:18

超人氣

更多 >
快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福
維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品

維州暴雪教訓：冬季開車要準備的保命物品
Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點
無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境

無天氣預警 駕駛被Google導航「騙」入絕境
紐約市本周 或將迎來新年第一場雪

紐約市本周 或將迎來新年第一場雪