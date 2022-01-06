階進慈善基金會 1/9免費接種疫苗

階進慈善基金會9日將在羅斯密法印寺，為民眾提供免費疫苗服務。（葉品毅提供）

南加疫情 形勢嚴峻，為讓更多人盡快接種新冠疫苗，階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）9日（周日）將在羅斯密市（Rosemead）舉辦新冠疫苗診所，免費為所有民眾接種疫苗，不需預約。

疫苗免費接種點位於羅斯密法印寺（Dharma Seal Temple），地址3027 Del Mar Ave Rosemead, CA 91770，時間從上午9時到中午12時結束。可接種的疫苗包括輝瑞 （Pfizer）、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson & Johnson)，以及流感疫苗 。

當天將為五歲及以上兒童提供輝瑞疫苗，為12歲及以上兒童提供輝瑞疫苗加強針。

新冠疫苗診所將為所有符合條件的民眾提供第一劑、第二劑，以及加強針疫苗。基金會建議民眾可通過加州政府網站MYTURN.CA.GOV網站預約疫苗接種，或致電888-996-9985預約。沒有預約的民眾當天也可直接到接種點打疫苗。

基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）表示，新冠疫情正值高發季節，每日新增病例以及住院人數都在直線上升，疫苗非常安全，可以保護人們免遭重症、死亡，民眾應盡快接種。目前正是開學季，但兒童疫苗接種率不高，所有符合條件的孩子都應儘早完成疫苗接種，保護自己和家人的安全。