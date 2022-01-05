南加不少大學再改網課 留學生兩樣情

河濱加州大學留學生James接到學校通知，新學期所有課程都將採用網課方式。（記者邵敏／攝影）

由於Omicron變體病毒導致各地病例激增，南加不少大學在新學期開始之際，宣布暫時恢復網課。對於這個消息，有些留學生 表示疫情 嚴重，網課是最好的選擇；也有學生抱怨，支付了昂貴的學費、生活費千里迢迢赴美留學，上網課就等於沒有出國留學。

河濱加州大學 （UCR）留學生James近日接到學校通知，1月3日開始的新學期，學校所有課程都將採用網課方式進行，暫定兩周，之後是否返校，要看疫情的發展趨勢。 James說，「現在上網課最安全，我這幾天懸著的心總算放下，病例激增太可怕，父母天天打電話，叮囑我不要再外出。」

新年前一天，James選擇放棄參加跨年活動，他說，「我認識的幾個同學都中招了，他們去拉斯維加斯、邁阿密度假回來，一檢測都是陽性。跨年活動就是一個病毒傳播派對，身邊那麼多人感染，我還是乖乖呆在家裡。」

疫情近兩年來，James一直在南加留學，大部分時間都上網課，對於新學期接到恢復網課的通知，他並沒有任何不快，反而慶幸。但對於有些留學生來說，網課絕對不是他們想要的留學生活。

就讀於戴維斯加州大學（UC Davis）的Tommy，幾個月前懷著對美國大學的夢想前來留學，他沒想到在校上課只維持了一個學期，第二個學期剛開始就宣布所有課程改為網課。

Tommy表示，當初來美之前，他面臨兩個選擇，或遠渡重洋來美留學，或者是在上海的中美合作大學就讀，之所以最後決定來美的原因，就是想要參加大學校園的面授課程。 Tommy說，「過去的這個學期，其實很多課程也都是遠程教育，但現在所有都改為網課，那還不如在中國上課。」