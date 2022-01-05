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加大頭2周遠距上課 恐重蹈去年失當防疫政策

編譯組／綜合報導
加州大學採遠距和實境上課，影響學生受課心境。(UCLA網頁)
加州大學採遠距和實境上課，影響學生受課心境。(UCLA網頁)

加州大學（UC）多數校區1月3日開始冬季班，不過頭兩周採取遠距上課。這不禁讓許多高年級生回想起2021年初，校方也是宣布先採兩周遠距授課，最後兩周再兩周，讓他們一整年都沒有校園生活。這波的新冠疫情以Omicron病株為首，年輕人又是高風險群，高年級生的擔憂並非毫無根據。

但是接受洛杉磯時報訪問的一些學團代表卻認為，校方不該經過一年多的考驗還學不到教訓，這個冬季班開學後就應該下決定，到底要不要全程遠距授課，以維護學生安全，「不管冬季班要不要繼續宅在家，但至少大家可以開開心心地回來上春季班，甚至是本人到場的開學典禮」。

加大學生會會長Esmeralda Quintero-Cubillan說，改採遠距授課可能還會衝擊到一些弱勢學生，因為他們得靠在校區打工才能過活，因此她的擔憂還是，校方不肯痛快決定，一延再延。她說，很多學生已經返回聖塔芭芭拉加大（UCSB）以便預習新課程，但根據學生會發給UCSB 2400名學生的問卷，結果也凸顯校方在過去兩年沒有解決很多原本就有的問題。

Esmeralda Quintero-Cubillan說，很多返校生都發現網路塞車、設備落伍，這只會讓原本的數位差距更加惡化，這些問題在2020年開始遠距上課時就已經出現。但是現在，許多學生卻還在面臨兩難，要冒著感染風險回到學校上課、打工、住宿舍，還是忍受遠距上課的不便。

加大多數採取學季制（quater）的校區都已經決定，冬季班前兩周遠距上課，只有戴維斯加大（UC Davis）一周就好。但是唯二採取半年制（semester）的校區柏克萊加大（UC Berkeley）、麥賽德加大（UC Merced），因為1月底才會開學，因此尚未宣布決定。

加州州大（Cal State）部分，因為1月24日才開學，目前的決定仍是屆時全員返校上課。不過校方仍強調，一切還是得依情勢而定，如果出現變數，校方會盡快公布決定。

加大部分，針對預期中的1月18日返校上課，各校區只能說是戒慎恐懼。除了所有校區員生在1月底前都需施打完成加強針，聖塔芭芭拉加大還要求全員返校前接受篩檢，聖地牙哥加大（UC SD）更是除了要求學生返校當天就做PCR檢測，之後除非完全接種者，其他學生都要每周篩檢，校方已經準備好PCR快篩販賣機。

洛杉磯加大（UCLA）是其中規定最嚴的。除了要求要參加實體課程的人在1月9日前就要入住，還必須在1月18日開課前至少受檢三次，返校前72小時內一次，返校後快篩一次。第三次則可以由販賣機或分售處取的套件，自行取樣後送實驗室確認，而且不得晚於1月13日。同時，不論是否接種，整個冬季班都必須一周至少檢測一次，陽性反應者自主隔離10天。

遠距授課 加州大學 洛杉磯加大

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