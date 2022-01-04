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爾灣加大醫學院教授 拒打疫苗被炒 稱有「自然免疫力」

記者邵敏／綜合報導
爾灣加大醫學院精神病學和人類行為學教授Kheriarty，因拒絕接種新冠疫苗被解雇。(爾灣加大網頁)
爾灣加大醫學院精神病學和人類行為學教授Kheriarty，因拒絕接種新冠疫苗被解雇。(爾灣加大網頁)

爾灣加州大學（UC Irvine）一名教授日前發表聲明，自己因具有「自然免疫力」沒有接種新冠疫苗，結果被校方解僱。該大學管理人員拒絕談論教授被解僱的事情，理由是「人事問題」。

Aaron Kheriaty 是爾灣加大醫學院精神病學和人類行為學教授，同時也是UCI Health醫學倫理項目主任，他在一篇博客文章中寫道，加大已於去年12月17日將他撤職。Kheriaty表示，「兩年前，我從未想過大學會以這種任意而反覆無常的理由，解僱我和其他醫生、護士、教職員工及學生。一旦我挑戰了一項政策，我立即成為對社區健康和安全的威脅。」

去年8月，Kheriarty控告加州大學理事會和主席Michael Drake，稱他應該免於大學的疫苗強制接種要求，因為他在接觸新冠病毒後具有自然免疫力。教授認為，將感染病毒產生抗體的人，與完全接種疫苗的人進行區別對待是違憲的。

Kheriaty表示，他在10月被無薪休假，因為沒有遵守加州大學系統的疫苗接種要求，現在開始要求學生、教職員工在進入校園前須接種加強針，少數者例外。

他一直強烈反對加大系統的疫苗接種要求，堅持認為此類要求在醫學上是不道德的，並且侵犯個人自由。他認為，一個人可以為了他人利益選擇接受醫療風險，就像捐贈腎臟移植一樣，但沒有道德義務，「這就是為什麼我們不會在未經同意的情況下摘取器官，即使這樣做可以挽救許多生命，那些為他人做出犧牲的人必須是真正的志願者。」

Kheriarty說他不反對新冠疫苗，但認為疫苗強制令讓一些因宗教、健康或其他個人原因拒絕接種的人處於不利地位，「應該讓個人權衡自己的風險和利益。」他同時還表示，被無薪停職後，加大系統禁止他使用累積的帶薪假期，「為了迫使我辭職，他們想限制我不僅在大學裡，而且在校園外賺取工作收入。」

疫苗 加州大學 爾灣加大

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