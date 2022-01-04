華人區各學校陸續開學 未改上網課

聖蓋博谷各學區因新變種病毒大流行，已加強消毒和防護措施，但維持面授課程。圖為嘉偉學區學前班。 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷各學區 將陸續開學，華人聚集區近日有部分家長稱，自己孩子學校多個班級出現陽性確診案例，學校要求學生在入學前提供新冠測試呈陰性證明，但聖谷各學區至目前為止，並未通知上改上網課，仍要求學生按時開學到校。

洛杉磯聯合學區近日宣佈，所有學生和教職員工，無論疫苗接種狀態如何，在返校前都必須出示新冠測試呈陰性證明，並將學生春季學期的第一天上課時間推遲到1月11日。

本報記者1月3日致電聖蓋博谷地區華人區學區教委，結果顯示所有學校目前均未改為網課。

嘉偉學區官網通知，1月3日至4日將為學生進行現場新冠測試，阿罕布拉學區官網通知1月3日恢復上課，但要求學生的口罩 升級為外科口罩或N95/KN95口罩，並在室內和室外佩戴，學校還要求學生每周做新冠測試。

南巴沙迪那學區通知1月3日恢復上課，但並無網課通知。亞凱迪亞學區和聖瑪利諾學區目前均沒有網課通知，羅蘭學區在疫情期間為學生和教職員工播放安全措施影片，教會學生如何保持安全距離和保護自己。

羅蘭學區教委陳正治表示，目前沒有接到通知要讓學生上網課，所以學校還在遵守洛杉磯縣衛生局、教育局 和加州教育局指示，讓學生到校上課。

他說：「據聯邦疾病管制中心（CDC）要求，要給學生和教職人員使用專業的防病毒口罩，而不是布口罩，所以羅蘭學區購置大量的N95和KN95口罩，供應給學生和教職員。」

陳正治稱，如果學生上課方式改為網課，首先須由洛縣教育局或加州政府給出指示，才能轉為網課，這時學生改上網課才不會被州府當成缺席，進而不按人頭撥發經費。