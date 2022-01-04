我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

華人區各學校陸續開學 未改上網課

記者王珂╱洛杉磯報導
聖蓋博谷各學區因新變種病毒大流行，已加強消毒和防護措施，但維持面授課程。圖為嘉偉學區學前班。 （記者王珂╱攝影）
聖蓋博谷各學區因新變種病毒大流行，已加強消毒和防護措施，但維持面授課程。圖為嘉偉學區學前班。 （記者王珂╱攝影）

洛杉磯縣聖蓋博谷各學區將陸續開學，華人聚集區近日有部分家長稱，自己孩子學校多個班級出現陽性確診案例，學校要求學生在入學前提供新冠測試呈陰性證明，但聖谷各學區至目前為止，並未通知上改上網課，仍要求學生按時開學到校。

洛杉磯聯合學區近日宣佈，所有學生和教職員工，無論疫苗接種狀態如何，在返校前都必須出示新冠測試呈陰性證明，並將學生春季學期的第一天上課時間推遲到1月11日。

本報記者1月3日致電聖蓋博谷地區華人區學區教委，結果顯示所有學校目前均未改為網課。

嘉偉學區官網通知，1月3日至4日將為學生進行現場新冠測試，阿罕布拉學區官網通知1月3日恢復上課，但要求學生的口罩升級為外科口罩或N95/KN95口罩，並在室內和室外佩戴，學校還要求學生每周做新冠測試。

南巴沙迪那學區通知1月3日恢復上課，但並無網課通知。亞凱迪亞學區和聖瑪利諾學區目前均沒有網課通知，羅蘭學區在疫情期間為學生和教職員工播放安全措施影片，教會學生如何保持安全距離和保護自己。

羅蘭學區教委陳正治表示，目前沒有接到通知要讓學生上網課，所以學校還在遵守洛杉磯縣衛生局、教育局和加州教育局指示，讓學生到校上課。

他說：「據聯邦疾病管制中心（CDC）要求，要給學生和教職人員使用專業的防病毒口罩，而不是布口罩，所以羅蘭學區購置大量的N95和KN95口罩，供應給學生和教職員。」

陳正治稱，如果學生上課方式改為網課，首先須由洛縣教育局或加州政府給出指示，才能轉為網課，這時學生改上網課才不會被州府當成缺席，進而不按人頭撥發經費。

學區 口罩 教育局

上一則

駐洛經文處退席風波有內情 持續發酵

下一則

六旬華人打加強針重症住院 被子女傳染

延伸閱讀

紐約公校正常開學 市長駁回教師工會網路授課要求

紐約公校正常開學 市長駁回教師工會網路授課要求
寒假結束疫情急升 返校上課多要重新戴口罩

寒假結束疫情急升 返校上課多要重新戴口罩
華人家長憂疫情 開學不願孩子返校

華人家長憂疫情 開學不願孩子返校
洛縣公私學校 教職員需戴「醫療用」口罩

洛縣公私學校 教職員需戴「醫療用」口罩
寒假結束 疫情升溫 返校上課多要重新戴口罩

寒假結束 疫情升溫 返校上課多要重新戴口罩
Omicron肆虐 寒假後學生返校 學校大挑戰

Omicron肆虐 寒假後學生返校 學校大挑戰

熱門新聞

達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

2021-12-27 16:28
華人和孩子26日晚從西雅圖到舊金山的路上遭遇車禍，在冰天雪地裡等了三個多小時。（顧彬彬提供）

華人回國太難 飛機折返 三遇航班取消 暴雪還遭車禍

2021-12-27 22:03
美飛中機票大漲，華人搶不到票回不了家。（顧彬彬提供）

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

2021-12-29 20:52
未來加州的廚餘必須分類丟棄，違者將罰款。(加州州政府網站)

廚餘沒分類就丟 加州將罰款

2021-12-27 02:18
最近不少人因為新冠確診而不得不改簽機票。（讀者提供）

確診人數太多 中美航班1月面臨全部熔斷

2021-12-30 20:15
警察進入伯靈頓服裝店內，舉槍攻向嫌犯襲擊地點。（LAPD視頻）

子彈穿過試衣間14歲少女枉死 視頻公布

2021-12-28 14:13

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高