洛縣公私學校 教職員需戴「醫療用」口罩

由於新增感染病例大增，洛杉磯縣公共衛生局下令，所有公私立學校教職員工都必配戴醫療用規格口罩(medical grade masks)。（美聯社）

因應新冠肺炎高傳染度Omicron變種病毒，洛杉磯縣頒布嚴格的防疫法規，自1月3日起，所有公私立學校教職員工，都需在工作時配戴醫療用規格口罩（medical grade masks），學生和教職員在戶外擁擠空間也需配戴口罩。若洛縣與新冠肺炎相關住院人數超過3000人，將有額外安全措施。

各級學校將在開學後，有兩周時間準備以遵守新的口罩令。

這項嚴格的防疫規定，是上月31日，洛縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）向該縣80個學區發布。該縣50個K-12年級學區3日開學，其他30個學區，包括洛杉磯聯合學區，也將於接下來的一周開學。

該防疫令還制定更嚴格規範，因應運動員爆發疫情，以及學生在校園內染疫，何時進行檢測等。

洛縣在2021年最後一天，出現超過2萬7000起新病例，遠高於去年冬季峰值期間，每日1萬6000多例。官員說，檢測者近四分之一確診，每日新增病例總數，每兩天翻一番。

由於大多數人均接種疫苗，也可能Omicron毒性較低，目前疫情激增並不若去年致命，但住院人數正迅速增加，官員們擔心學生和員工在假期聚會後，將病毒帶入校園。

由於新增感染病例大增，洛杉磯縣公共衛生局下令，所有公私立學校教職員工都必配戴醫療用規格口罩(medical grade masks)。（美聯社）

根據最新安全法規，健康但曾密切接觸確診者學生，需在兩周內接受檢測。他們不需隔離，除非有症狀或確診。該縣建議學生在密切接觸確診者後立即檢測，第五天再檢測一次。

在戶外「無法保持物理距離擁擠空間」時需戴口罩，除非飲水或進食。洛杉磯聯合學區師生也需在戶外戴口罩。

洛縣還建議（但無強制要求）學生配戴醫療用口罩，而非布口罩，也建議符合資格者施打加強劑。

運動員有與四個相關聯病例接觸超過14天者，需暫停團體活動至少七天，恢復前需獲得洛縣衛生局批准。

洛杉磯聯合學區將於10日開學。秋季學年時，該學區是少數幾個每周對所有成人和學生，進行檢測的學區之一，近期宣布測試將持續至1月。但一些家長和團體呼籲採取積極行動，敦促開學前進行檢測。

該學區家長John Leddy和Christy Lambertson致函學區，敦促每周檢測兩次，且考慮延後開學。

希望在開學前接受檢測的家庭有些選擇，學區從3日延長其檢測中心工作時間，由州政府提供的快篩試劑也很快可用，每名學生將獲得一至兩個。