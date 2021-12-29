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洛縣染疫住院病患破千人 207例住重症加護病房

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
洛縣COVID－19感染住院者激增，公衛局局長費若提醒民眾接種疫苗，注意防疫。（LAC－USC醫療中心）
洛縣COVID－19感染住院者激增，公衛局局長費若提醒民眾接種疫苗，注意防疫。（LAC－USC醫療中心）

洛杉磯縣醫院自2021年9月下旬以來，第一次COVID-19感染入院患者數超過千人大關指標，與此同時，縣域居民新冠病毒檢測呈陽性人數也快速增加。

截至28日，洛縣報告新增感染者9473例，新增死亡22例，自疫情開始以來，當地總計感染者超過163萬2890例，總計死亡2萬7570多例。

據州府提供數字，截至28日（周二），洛縣醫院有新冠肺炎感染患者1069例，前一天是966例。其中有207例在重症加護病房，先前是200例。洛縣公共衛生局正密切監控疫情進展。2020年1月醫院接納感染患者數逾8000例，當時醫療系統已經滿載負荷運作。而今年冬季感染數激增，醫療系統面臨的困擾是人手不足。

洛縣在上一周COVID-19感染住院患者數急劇增加近30%，一個月前的11月27日，縣域僅有住院患者568例。人們新冠病毒檢測呈陽性數量也快速上升，據縣公衛局統計，截至28日，七天平均日檢測陽性率上升至14.5%，一周前是3%，而11月22日，這個數字是0.9%。

感染者數量突然快速增多，有人將部分原因歸咎於新增變種病毒Omicron，專家們認為，這種變種病毒更容易感染人，並快速在社區傳播，完全接種疫苗者也不能倖免，即使這種變種病毒尚不能導致重症，引起入院或死亡。縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）指出，未接種疫苗者一旦感染，入院機率是接種疫苗者的21倍。同時，官員們也表示，新冠肺炎疫情中超過90%的死亡病例與存在基礎病有關，這些基礎病主要包括：高血壓、糖尿病、心臟病等。

費若在28日指出，每位居民都希望在2022年開始時，有望停止疫情及各種導致悲劇發生，但目前面臨的是感染數激增情況。鼓勵人們接種疫苗和補強針，接受檢測，在公眾場合保持戴口罩。所有這些都是在假期中確保大家彼此安全的有效方法。

檢測 疫情 洛縣

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