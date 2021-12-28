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疫情住院增 南加較北加嚴重 未來幾天恐每日2萬人確診

【洛杉磯訊】
迅速傳播的Omicron變種導致整個加州疫情惡化。（美聯社）
迅速傳播的Omicron變種導致整個加州疫情惡化。（美聯社）

迅速傳播的Omicron變種病毒，導致整個加州新冠住院人數急劇上升，醫院開始感到壓力。公衛官員再次發出警告，呼籲民眾保持謹慎。目前南加疫情比北加嚴重，住院率最高的是內陸帝國。

洛杉磯時報匯集的數據，在截至26日的一周期間，加州平均每天報告1萬1914例新增新冠病例，比兩周前增加73%。住院病例激增開始對醫院造成影響。26日全州有4001名新冠陽性患者住院，一周內增加近14%。這是自10月初以來的最高數字。

洛杉磯縣公共衛生局局長費若 (Barbara Ferrer) 表示，最近的指標，「清楚地表明，我們將在寒假期間進入非常具有挑戰性的時期」。她指出，雖然許多人已完全接種疫苗，符合條件的人也打了加強針，但即使只有一小部分感染者需要住院治療，非常高的病例數，也很容易給醫療系統帶來巨大壓力。

在去年冬天激增的高峰期，洛杉磯縣平均每天約有1.6萬例新增新冠病毒病例。但費若說，最新一波激增很容易超過這一數字。如果下周再繼續按這速度增加，「我們可能會看到前所未有的病例數，到年底達到每天超過2萬例」。

洛縣住院人數也顯著增加，從12月1日的569人增到聖誕節的904人，增長了59%。26日住院人數進一步飆升，達到966人。好在這仍遠低於一年前的數字，因為當時疫苗剛推出，且供應非常有限。去年聖誕節當天，洛縣醫院中有6815名新冠患者。而在今年1月5日的高峰期，洛縣記錄了8098例的新冠住院人數，醫院和停屍房人滿為患。

但值得警惕的是，目前南加州的新冠住院人數增長速度，快於北加灣區。而內陸帝國是南加新冠住院率最高的地區之一；聖伯納汀諾縣的從每10萬人中的住院率是20，河濱縣比率是15，聖地牙哥縣是11，洛杉磯為九，橙縣為八。整個南加州的住院率是10.8，而北加州舊金山灣區為4.8。

洛杉磯縣的陽性檢出率也急劇上升，在截至26日的七天期間，10.8%的新冠病毒檢測結果呈陽性。而相比之下，12月20日結束的七天期間，只有3.4%的測試為陽性結果。

加州 洛杉磯 南加

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