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中國防疫新規 達美飛滬航班六小時後突折返

本報記者／洛杉磯報導
達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）
達美航空27日表示，空中返航的原因與上海機場疫情新規有關。（讀者提供）

達美航空22日從西雅圖飛上海航班，空中飛行六小時後，卻突然掉頭返航，飛回西雅圖，返航原因眾說紛紜。達美航空27日聲明，空中返航的原因與上海機場疫情新規定有關。

達美航空DL287原定月21日從西雅圖飛往上海，臨時取消改到22日起飛。六個小時後，航班飛過白令海峽，進入俄羅斯領空時突然掉頭返航，飛回西雅圖。此舉導致眾多回鄉華人措手不及，至今仍滯留美國境內。

達美航空27日表示，空中折返，是因為上海浦東國際機場的疫情新規，需要大幅延長航班在地面時間，達美航空在運營上不可行。因此航班在飛行過程中，臨時決定返回出發地。

相關人士表示，許多航空公司目前飛中國的航線，為規避入境隔離，一直採用三套機組的辦法，比如達美航空DL287，計劃先從西雅圖飛到首爾，該航班上的機組人員A將被替換成首爾的機組人員B，之後再飛上海，按照規定，機組人員B在中國不入境，不下飛機，因此無需在當地隔離，短時間內返回首爾，之後再替換成機組人員C，返程回美。

一名不願透露姓名的業界人士稱，達美航空DL287此次飛上海，就是因為上海機場提高了對入境飛機的消毒殺菌要求以及時間，達美航空無法滿足升級後的要求；同時因為額外消毒殺菌時間，導致首爾至上海的備用機組工作時間超時，機組員拒絕，因此不得不空中折返。

西雅圖 機場 疫情

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