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Omicron發威 加州五至七成是這病株

編譯組／綜合報導 
洛縣公衛局長費若鼓勵民眾打疫苗，可有效防止重症與住院。（加州公共衛生局網頁）
洛縣公衛局長費若鼓勵民眾打疫苗，可有效防止重症與住院。（加州公共衛生局網頁）

新冠病毒Omicron病株在加州發威，公衛專家和學術界預測：加州未來數星期可能會出以下情況：一，新增確診病例會在短期內大幅增加；二，許多已打滿兩劑疫苗和第三劑加強針的民眾也會被傳染，但絕大多數不會太嚴重；三，至今連一劑疫苗都未接種的人，死亡率和重症率會很驚人；四，Omicron到要明年1、2月間才可能趨緩。

聯邦公衛專家與研究機構推估，雖然威脅比Delta病株低，但傳染力卻明顯高出許多。最糟的狀況下，全美每天新增案例可能高達40萬人，遠高於2020年冬季的每天25萬人。另外，死亡人數也可能在2022年2月達到高峰，每日2000死，不過這個數字低於Delta高峰期的每日3500死。 

加州狀況同樣不妙。洛杉磯時報引述三家醫療體系的統計，顯示近期新增案例中可能高達50%至70%是由Omicron病株所造成。一般預期，新增病例還會攀升，明年1、2月間才可能趨緩。但公衛機關認為，民眾目前已經有了比去年底更好的防疫知識，加上持續增加的接種與加強針比例，目前還不到封城的地步。 

但過去一年來嚴重威脅整體防疫能力的問題仍然存在，不願接種的人就是不願接種。以接種率高的舊金山灣區與大洛杉磯區，住院人數就相對少，但接種率低的縣份，住院率就高得嚇人。

整體來說，加州各地與大學的警覺心都明顯比去年高出很多。加州大學七個校區已經暫緩返校上課，加大與加州州立大學也開始強制員生施打加強針；加州的一線醫護也在強制接打加強針之列，K-12公立學校也將提供快篩；洛杉磯、西好萊塢，舊金山、柏克萊、屋崙（Oakland）也開始要求饕客出示接種證明才能內用。 

但新增案例持續快速增加仍然帶來隱憂，因為確診的人數越多，住院人數就會越多，就算Omicron病株的重病率低於Delta病株也是一樣。Omicron病株威脅之下，22日為止全加州新冠住院人數已達3622人，較兩周前增加6.5%。高傳染力來還可能使全加州住院人數在2022年1月底達到1萬人，雖比2021年初低，但還是比2021年夏季Delta高峰期多了20%，「這絕對不是我們想看到的狀況」，洛縣的費若說。

洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前的趨勢明白告訴大家，如果本周與下周的新增案例，還跟這幾天一樣每天暴增，接下來的長假期間，狀況只會更糟，大家甚至可能目睹從未見過的天文數字。但稍微值得安慰的是，Omicron病株的重病、死亡風險較低，因此加州明年2月前的每日死亡人數約在150位，遠低於去年冬季的每日550死。 

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）說，美國人現下的選擇是，要不是接種，就是冒著傳染風險堅持不接種。不過相對於其他學術單位的推測，即新冠病例將由今年12月一路暴增到明年1、2月，佛奇的看法是，新增個案近幾周內會巨幅增加，然後突然驟降。不過佛奇仍然呼籲，能夠做篩檢的人還是得篩檢，就算得多費點功夫。 

加州大學 Omicron 佛奇

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