Omicron威脅 專家：露天用餐比室內安全

專家認為在餐廳室內用餐仍須考慮染疫風險。(Unsplash網頁)

新冠病毒的Omicron病株來勢洶洶，加州公衛機關目前暫時不會像去年底一般禁止餐廳內用，而是改為要求饕客出示接種證明，因此要不要在餐廳內用的決定權在民眾自己身上，如果不知道該不該外出用餐，不妨聽聽專家建議。

洛杉磯 時報整理了公衛專家的看法，他們覺得就算在餐廳用餐，露天座位還是比室內安全，有些人甚至從疫情爆發後，就再也不在室內區用餐了。因為國內外聚會感染的案例已有很多，洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）說，室內大型聚會風險很高，她不建議參加。

舊金山 加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，如果他是個身體不好的長者，未接種與打加強針，他就不會在餐廳室內用餐。只是他健康還不錯，又接打過加強針，因此覺得室內用餐還可以，但是一定要通風良好。

陳子平說，除了進餐，他等候帶位或上廁所都會全程戴好口罩 ，而且不是一般的布口罩，而是防護力更好的N95、KF94或KN95口罩。

哈佛醫學院的傳染疾病醫師薩克斯（Paul Sax）說，他從2020年春季以來就沒有在室內用餐區吃過飯，雖然他非常懷念室內用餐的感覺，而且外面天氣越來越冷，但是他個人會等到新增病例沒那麼多時，才會願意進到室內用餐。

薩克斯說，類似挪威奧斯陸的案例就是明證，就算參加者都已經完全接種，室內用餐的感染風險還是極高，所以他寧可待在戶外用餐區，畢竟良好通風能夠降低感染機率。

舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Robert Wachter），對他一個64歲的人來說，就算已經打了加強針，他還是不願意在室內用餐，就算是在風險較低的舊金山也是一樣。

瓦賀特說，感染風險要看情境而定，同樣的一場聚會，健康的30歲年輕人可能沒事，但是卻傳染給80多歲的長者，因此他不會低估風險，特別是除了自己要健康，還要顧及他人的健康。