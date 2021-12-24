我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭確診患者嘲諷、辱罵甚至威脅 醫護心力交瘁

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

Omicron威脅 專家：露天用餐比室內安全

編譯組／綜合報導
專家認為在餐廳室內用餐仍須考慮染疫風險。(Unsplash網頁)
專家認為在餐廳室內用餐仍須考慮染疫風險。(Unsplash網頁)

新冠病毒的Omicron病株來勢洶洶，加州公衛機關目前暫時不會像去年底一般禁止餐廳內用，而是改為要求饕客出示接種證明，因此要不要在餐廳內用的決定權在民眾自己身上，如果不知道該不該外出用餐，不妨聽聽專家建議。

洛杉磯時報整理了公衛專家的看法，他們覺得就算在餐廳用餐，露天座位還是比室內安全，有些人甚至從疫情爆發後，就再也不在室內區用餐了。因為國內外聚會感染的案例已有很多，洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）說，室內大型聚會風險很高，她不建議參加。

舊金山加大傳染病學家陳子平（Peter Chin-Hong）表示，如果他是個身體不好的長者，未接種與打加強針，他就不會在餐廳室內用餐。只是他健康還不錯，又接打過加強針，因此覺得室內用餐還可以，但是一定要通風良好。

陳子平說，除了進餐，他等候帶位或上廁所都會全程戴好口罩，而且不是一般的布口罩，而是防護力更好的N95、KF94或KN95口罩。

哈佛醫學院的傳染疾病醫師薩克斯（Paul Sax）說，他從2020年春季以來就沒有在室內用餐區吃過飯，雖然他非常懷念室內用餐的感覺，而且外面天氣越來越冷，但是他個人會等到新增病例沒那麼多時，才會願意進到室內用餐。

薩克斯說，類似挪威奧斯陸的案例就是明證，就算參加者都已經完全接種，室內用餐的感染風險還是極高，所以他寧可待在戶外用餐區，畢竟良好通風能夠降低感染機率。

舊金山加大醫學系系主任瓦賀特（Robert Wachter），對他一個64歲的人來說，就算已經打了加強針，他還是不願意在室內用餐，就算是在風險較低的舊金山也是一樣。

瓦賀特說，感染風險要看情境而定，同樣的一場聚會，健康的30歲年輕人可能沒事，但是卻傳染給80多歲的長者，因此他不會低估風險，特別是除了自己要健康，還要顧及他人的健康。

口罩 舊金山 洛杉磯

上一則

周末這樣玩／奇山環賭城 紅岩谷雄偉壯觀

下一則

暴風雨襲南加 華人區傳災情 橙縣撤離部分居民

延伸閱讀

洛杉磯縣日增新冠病例8600 專家憂冬季噩夢重演

洛杉磯縣日增新冠病例8600 專家憂冬季噩夢重演
台南上空驚見不明飛行物 專家：中國CZ-7A運載火箭

台南上空驚見不明飛行物 專家：中國CZ-7A運載火箭
Omicron會讓物價漲更凶？專家：要看情況

Omicron會讓物價漲更凶？專家：要看情況
金山2餐廳超前部署 打過補強針才准室內用餐

金山2餐廳超前部署 打過補強針才准室內用餐
美股最錢線／專家：開拓、AT&T將反彈

美股最錢線／專家：開拓、AT&T將反彈
我的家鄉是煤都

我的家鄉是煤都

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

世說新聞╱他移民申請被拒 竟因兩次染疫？

2021-12-18 12:33

超人氣

更多 >
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天
英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法

英特爾為禁新疆商品致歉 拜登簽署禁令將強硬執法