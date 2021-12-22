LAX拚防疫 這2天提供免費疫苗接種

洛杉磯世界機場 (LAWA) 將與洛杉磯縣公共衛生局合作，於22日和29日在洛杉磯國際機場 (LAX) 向公眾提供免費的疫苗接種和第三針注射。（檔案圖）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 將與洛杉磯縣公共衛生局合作，於22日和29日在洛杉磯國際機場 (LAX ) 向公眾提供免費的疫苗 接種和第三針注射。

接種疫苗的地方位於Tom Bredley國際航廈的下層/到達層，在聯邦海關和邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)出口之外。接種開放的時間是22日和29日當天的上午11點至下午5點。為12歲及以上的兒童提供莫德納（ Moderna）和輝瑞的疫苗，同時為五歲到11歲的兒童提供兒科輝瑞疫苗，及為18歲及以上的人提供強生疫苗。接種地點還會為之前已完全接種疫苗並符合指導方針的個人，提供首次注射或第三劑。

洛杉磯世界機場首席執行官埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 說，疫苗是抵禦新冠病毒最佳的第一道防線。機場很高興與縣公共衛生局合作，為機場員工和來自世界各地的旅客提供一個方便的接種地點，以便在繁忙的假期接種疫苗或第三劑。

有興趣在LAX接種疫苗的人，可將車停在中央航廈 (CTA) 周圍的任何可用停車場，然後步行或乘坐 Airline Connector接駁車前往疫苗接種地點。在停車場停車的前15分鐘免費，停車一小時的費用為七元。第3號停車場和第4號停車場是最靠近疫苗接種點的停車場。 LAX經濟停車設施也是一種停車選擇，並提供前往航廈的免費接駁車。

疫苗接種將由技術人員與該站點的臨床合作夥伴MedEx 藥房進行管理，無需預約。可通過My Turn或當地藥房為需要第二劑疫苗的人安排後續預約。

臨時疫苗接種地點是LAX安全旅行活動的一部分，其中包括機場最先進的快速PCR新冠 （COVID-19 ）檢測實驗室。該實驗室於2020 年底開放，迄今為止已處理超過24萬6000項測試，且繼續受到需要或希望在旅行時進行快速核酸測試旅行者的歡迎。

LAX安全旅行方式及更多相關訊息，可參考www.FlyLAX.com/TravelSafely。