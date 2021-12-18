Omicron危害未知 專家：打加强針很必要

斯坦福大學兒科傳染病專家Roshni Mathew博士。（記者楊青／攝影）

專家和學者17日表示，即將到來的2022年，美國將需要繼續面對疫情以及新的變種病毒 的挑戰，疫苗 對抗病毒有效，但Omicron 的傳染速度和危害性，以及它是否還會衍生出更多變種病毒，目前還是一個未知數。

舊金山加大醫學院亞美健康研究中心主任Tung Nguyen醫學博士、德州農工大學全球健康研究中心首席病毒學家Ben Neuman博士，史丹福大學兒科傳染病專家Roshni Mathew博士，參加了由全國少數族裔媒體中心主辦的年終和新年疫情專題討論。

專家們一致認為，Omicron變種病毒具有較快的傳染速度，但其危害的嚴重性，目前還是一個未知數，雖然大家都希望保持樂觀，但也要做最壞準備。

Nguyen醫學博士表示，尚不清楚新冠感染的長期性和影響，越來越多的變種病毒，更凸顯了接種疫苗的重要性。他說，科學家和政府有關防疫的説辭每周都在改變，導致人們感到困惑，不知該信哪些信息。但大量的數據可以相信，加强針對抵禦Omicron較為有效，他個人預計未來可能還會需要更多的加強針，但具體計量還是一個未知數。

德州農工大學Ben Neuman博士表示，現在的研究發現新冠病毒出現四種變種，Omicron是其中之一，目前研究的樣本規模以及長期性並未達到很高的可信度，Omicron可能只是帶來輕微症狀也不是不可能，但研究人員也不會低估它的威力。他說，Omicron還沒有發展到馬上要研究疫苗來對付的程度，目前的疫苗足夠應對Omicron，加强針很必要。

史丹福大學Roshni Mathew博士表示，全美兒童的感染率目前比疫情初期有所增加，但住院率和死亡率較低。CDC建議的是16歲以上的群體在疫苗接種後的六個月接種加强針，有效提供對Omicron變種的抵抗能力。

Mathew表示，一些人認為疫苗是匆忙趕製出來不安全，但她認為，疫苗在研發、審核、臨床和試驗規模等整個過程中並沒有缺失，出現一些副作用案例，也是接種人群的巨大數量有關，與接種規模比起來，那些副作用並沒有那麽嚴重。