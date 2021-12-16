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迎戰Omicron 加州衛福廳廳長籲打疫苗保健康

記者啟鉻／洛杉磯報導
少數族裔媒體舉辦線上座談，加州衛生福利廳廳長加利發表主題演講。（記者啟鉻／翻拍）
少數族裔媒體舉辦線上座談，加州衛生福利廳廳長加利發表主題演講。（記者啟鉻／翻拍）

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）14日舉辦線上座談會，邀請加州衛生福利廳廳長加利（Dr. Mark Ghaly）發表主題演講，對一年來加州新冠（COVID－19）疫苗接種情況總結，並提醒居民針對Omicron變種病毒採取最好的保護方法，保持假日期間更加安全。共同舉辦座談會的還有加州非裔媒體、Vaccinate All 58等社區公益組織。

加利表示，自加州開始接種第一劑新冠肺炎疫苗已經有一周年，雖然對感染病例有抑制作用，但感染者仍在增加。原因是還有相當一些社區民眾仍未完全接種疫苗。為避免今年冬季感染者再激增，加州州府開始實施室內強制口罩令。好消息是，目前加州施打疫苗數量超過6200萬劑，完全接種者逾2500萬人，超過總人口的64%。

他表示，完全接種疫苗及加強針，對接種者提供保護力是獲得專家認可的，尤其是加強針接種可以極大提升免疫力。施打加強針，也可以很大程度對Omicron變種病毒提供免疫力。加州現在已經提供了約600萬劑加強針，這個數量還遠遠不夠，需要繼續鼓勵居民接種加強針。尤其是對於感染風險較大族裔社區群體。需要與各方合作，推動維持疫苗接種平等公平進行。也要強化宣講，讓更多族裔社區民眾尤其是英語溝通較弱居民，了解接種疫苗及加強針的真正價值。

他說，疫情中出現大量關於新冠肺炎疫苗的誤傳和謠言，以及所謂政治因素。相信只有提升教育水準，才能在疫苗保護功效方面，在人們了解認知上才有突破，也才能讓拒絕疫苗人士，施打疫苗，比如執法單位、消防單位等公共安全領域拒絕接種疫苗者，才能敦促更多加州居民主動接種疫苗，避免病毒繼續傳播，實現共贏。

他強調，符合接種資格青少年群體疫苗接種，出現負作用證據是不足的。而且青少年群體感染病毒負作用，遠高於接種疫苗負作用。他也對少數媒體中心對推動族裔社區接種疫苗努力表示感謝。

疫苗 加州 變種病毒

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