洛杉磯聯合學區讓步 學生強制接種延至2022秋季

由於仍由超過3萬多名12歲以上學生，未能完全接種新冠肺炎疫苗 ，洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）計畫在14日教委會議上決議，將學生原本應於明年1月10日前，完全接種疫苗的截止日期，延後至2022年秋季。

洛杉磯時報報導，根據學區原訂疫苗接種規定，12歲以上學生，若未能在1月10日完全接種疫苗，將被禁止進入校園，學生將被安排至現有名為「天使之城」（City of Angeles）獨立學習計畫中。

然而，該計畫儘管能讓數千名學生完全接種疫苗，使校園更能實現免疫，然學區卻也不得不面臨，數以萬計學生無法完成疫苗令，而未能親自到校上課的現實。學區代理總監芮里（Megan Reilly）最終提議，將該計畫延後至下一學年度開始。

教委會委員Nick Melvoin說，學校安全至關重要，但仍須與學術要求相平衡。將大量未接種疫苗的學生轉移至獨立學習，會擾亂為接種疫苗和接種疫苗學生的教育，因這會使教室與班級發生變化。

除洛杉磯聯合學區外，部分同樣強制要求疫苗令的學生，也面臨類似情況。沙加緬度市聯合學區，有60%，約1萬1000名學生，未能在明年1月31日截止日期前，完全接種疫苗。根據規定，若不申請豁免，這些學生恐被分配至獨立學習。

根據KTVU，奧克蘭聯合學區教委會，也在聽取家長意見後，將疫苗令截止日期延後一個月，該學區目前仍有38%學生未完成完全疫苗接種，或未報告情況。

加州第一個強制要求學生接種疫苗的洛杉磯縣庫爾富(Culver）學區，要求學生需在11月19日前完全接種疫苗。由於17％符合條件學生不符合規定，學區後來取消截止日期，轉而要求其他防疫措施，如戴口罩和進行檢測等。

但另一名家長Emily Skehan說，他的家中有一位免疫功能低下的成年人，「看到學區放棄對我這樣家庭的承諾，非常失望。少數反對疫苗家庭壟斷，導致學區在社區健康承諾上倒退，非常不公平。」