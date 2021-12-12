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洛縣疫情升溫 CDC列「高」傳播

記者張宏╱綜合報導
年底假日人們聚集在一起導致洛縣感染人數激增。（記者張宏╱攝影）
年底假日人們聚集在一起導致洛縣感染人數激增。（記者張宏╱攝影）

洛杉磯縣冬季疫情出現激增的趨勢，11日新增1834例確診和23人死亡，醫院住院人數達到707名患者，比10日的684人又有所增加，且重症患者也增加到182人。

自疫情爆發以來，洛縣累計確診病例總數達到154萬5583例，死亡人數是2萬7325人。

根據洛杉磯縣衛生局的說法，洛縣每10萬人的平均每日新增感染率上升至 13%，高於一周前的8%，七日累計感染率上升至每10萬人是113 人，使該縣重新回歸CDC定義的「高」傳播類別。

洛縣此前處於不太嚴重的狀態，該類別要求一個縣累計七天的傳播率低於每10萬居民100例。衛生局局長費若（Barbara Ferrer）9日表示，洛縣感恩節假期後導致感染人數增加，這可能標誌著令人擔憂的冬季病例激增開始。

但是費若表示，隨著疫苗普及和治療感染經驗增加，洛縣今年應比去年冬季那種不堪重負的醫療狀況好得多。社區傳播在進行，且有很多機會讓人們聚集在一起。

洛縣又確認兩例的Omicron 變種，包括在當地感染的一例。目前洛縣已經有六例該變異感染，不過衛生局官員再次強調疫苗似乎能有效預防重症。

一名新的Omicron患者最近去過幾個非洲國家。Omicron變種首先在南非被發現，該患者已完全接種疫苗，包括第三針，僅出現輕微症狀。這名傳染者的多個密切接觸者都接種了疫苗，且全部檢測結果呈陰性。

第二個新的Omicron病人最近沒有旅行史，感染被視為該變種的本地傳播案例。這個人也是完全接種疫苗，但沒有接種第三針，目前僅出現輕度症狀。該人的至少一名密切接觸者檢測呈陽性，目前處於隔離狀態。

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