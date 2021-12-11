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洛縣再添2例Omicron 衛局籲打加強針

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣衛生局10日報告洛縣再增加兩例Omicron變種病毒感染病例，衛生局鼓勵大眾打加強針，增加對抗病毒的保護力。(美聯社)
洛杉磯縣衛生局10日報告洛縣再增加兩例Omicron變種病毒感染病例，衛生局鼓勵大眾打加強針，增加對抗病毒的保護力。(美聯社)

洛杉磯縣衛生局10日報告洛縣再增加兩例Omicron變種病毒感染病例，一名病患在非洲多個國家旅行過，完全接種過疫苗，但尚未接種加強劑病狀輕微；另一名則是洛縣本土感染病例，完全接種疫苗，所以症狀輕微。衛生局局長費若認為，按照確診攀升的趨勢，很可能埋下新一波疫情的種子，或已是新一波疫情的起點，她鼓勵大眾打加強針，增加對抗病毒的保護力。

洛縣10日新增1924人確診、16人死亡。目前仍有667人染疫住院。根據11月23日至29日的數據顯示，衛生局發現打了兩針的民眾，突破感染的機率是再打一劑加強針者的六倍。打了兩針的突破感染確診率為十萬人新增43人感疫；打了加強針的突破感染確診率為十萬人新增七人染疫。一針都沒打的民眾，染疫確診率為十萬人新增165人染疫。

洛縣衛生局局長費若表示，今天有一例為Omicron變種病毒本土案例，這意味著洛縣開始有Omicron在社區中傳播。完全接種疫苗染上新冠的症狀雖然不重，鼓勵大家仍去再打一劑加強針，為自己增添多一層有效的保護力。

據整體數據顯示，新增確診人數上升現象自12月1日開始明朗，平均新增確診人數比12月1日前一周上升19%，不過染疫住院人數則維持在600人左右。費若說，目前洛縣平均十萬人新增13名確診者，比前一周平均增加五人。

洛縣 疫苗 Omicron

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