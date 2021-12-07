影響2萬人 洛杉磯家長抗議學生疫苗令

洛杉磯家長抗議學生疫苗強制令，約2萬名學生受影響。(KTLA截屏）

洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）的家長5日在洛杉磯西木區（Westwood）舉行抗議活動，反對學生新冠疫苗 強制接種規定。據統計，約2萬名該學區學生將因未接種疫苗，不得不參加遠程教育課程。

按照LAUSD的規定，這些沒有接種疫苗的學生將參加「天使之城」在線學習計畫。家長Angeleno Monica Sanders說，這是一個完全「獨立的學習計畫，沒有老師的現場指導。」Sanders表示，「這裡的每個人都在為自己的孩子擔心，害怕他們的孩子上不了大學。如果想進入大學，學生都需要參加AP課程。但是參加遠程教育的學生將無法繼續上AP課程，也無法參加考試，因為不在學校上課。」

居民Jennifer Kennedy說，這些學生因為沒有接種疫苗，而被排斥、孤立、隔離、羞辱和欺負。

然而，學區教委會表示，學生疫苗強制接種規定絕對必要。地區主管Frances Baez認為，學生接種疫苗非常重要，「因為我們希望繼續為在校學生提供一個安全的校園。我們知道接受遠程學習的學生沒有獲得最好的學習體驗，希望他們繼續在學校學習並接種疫苗，保證學校安全。」

家長們擔心學生會在遠程學習計畫中受到影響，洛杉磯居民Robby King說，「學區教委會已承認，他們說遠程教育不符合標準，這對兩萬名孩子不公平。如果一定要強制執行疫苗接種，那就應該給這些孩子們更好的選擇。」

到目前為止，反對LAUSD疫苗令的兩起訴訟都未能在法庭上獲得成功，但其中一場訴訟的法庭聽證會定於8日（周三）舉行，要求法官能暫停疫苗強制接種。