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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

Omicron或無重症 但傳播快

記者李榮╱綜合報導
在疫苗的普及之下，原本許多人認為已經露出疫情曙光，但Omicron變種病毒又讓許多地方的防疫規定再次緊縮。（記者李榮╱攝影）
在疫苗的普及之下，原本許多人認為已經露出疫情曙光，但Omicron變種病毒又讓許多地方的防疫規定再次緊縮。（記者李榮╱攝影）

經歷將近兩年的新冠肺炎（COVID-19）疫情後，多數民眾早已對疫情感到疲乏，但沒想到在感恩節周末又傳出新的新冠變種病毒Omicron出現，而且12月1日發現，美國的首例已出現在舊金山。有些專家認為，感染Omicron的症狀可能不會比以前的變種更嚴重，而目前的疫苗也應該對變種病毒有一定保護能力；不過新變種病毒的傳播力可能非常快速。

根據加州健康媒體（Californiahealthline.org）報導，正式名稱為「B.1.1.529」的Omicron變種病毒，11月於幾個南非國家開始出現蹤跡。在發現Omicron出現後，幾個國家立刻實施旅行禁令，希望藉此防堵變種病毒進入國內。這些禁令是否能有效減緩傳播仍是未知數，然而，肯特州立大學流行病學家史密斯（Tara Smith）表示：「正如我們以前和現在所見，像是一旦馬離開了馬棚，旅行禁令就無濟於事。」

至目前為止，早期對於這次新變種病毒的證據有些互相矛盾。不過也有跡象顯示，感染Omicron的症狀可能不會比以前的變種更嚴重。南非醫學協會主席庫切（Angelique Coetzee）就表示，在未接種疫苗的人群中發現的早期病例，都是顯示輕微的症狀。

加州健康媒體認為，目前科學家謹慎樂觀，認為像對抗Delta一樣 ，現有疫苗在碰到Omicron時也將具有保護力，至少能夠預防重症和需要住院治療。

變種病毒 Omicron 疫苗

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