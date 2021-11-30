洛杉磯縣市室內檢查疫苗卡 超市豁免

洛杉磯市29日開始實施全國最為嚴格之一的SafePassLA新規，要求進入室內公共場所和洛杉磯市政府的室內建築的12歲以上的民眾出示疫苗接種卡，但洛杉磯縣不受影響，稍微寬鬆。（記者楊青／攝影）

洛杉磯 市29日起正式實施全國最嚴苛的新冠疫苗 卡檢證，大多數服務性和室内商家都須按政府和公衛部門强制要求檢查客人疫苗卡，違者將被警告和罰款並逐次增加。同時洛杉磯縣服務行業的疫苗卡令執行進入第四周，部分商家表示，他們願意配合政府法規，但也會遇到不配合的民眾；部分商家則認爲，强行檢查疫苗卡不應是自由民主的美國 的法規。

不過人流很多的洛杉磯縣市各超級市場和大賣場，縣府目前並沒有要求顧客進入前，必須檢查疫苗證明，也就是買菜不受影響。

洛杉磯縣三周前開始實施的疫苗身分證檢查令，但只限於餐館、酒吧、會館、夜總會、品酒屋和釀酒厰，沒有接種疫苗無法出示疫苗身分證的消費者仍可以在室外就餐，也允許他們短暫使用公共服務企業的廁所，或點餐或提取外賣等。第一次違規者將收到警告，第二次違規者將面臨500元罰款。法規給與有醫療和宗教原因不打疫苗的民眾豁免，但要出示72小時内有效的檢測陰性報告，確保自己不是疫情感染和傳播體。

洛杉磯縣的疫苗身分證檢查新規局限於餐館、酒吧、會館、夜總會、品酒屋和釀酒厰，超市不受影響。（記者楊青／攝影）

「我們從11月初就開始執行洛縣衛生局的規定，自己手寫公告張貼在進門處，希望客人配合提供疫苗身分證」，在艾爾蒙地和羅蘭岡有兩家臺式料理店的中餐業者唐先生表示，三周來，大多數的華人客人都相當配合，出示疫苗接種卡沒有問題，但也有少數客人沒有隨身帶證，只能安排在戶外就餐或外賣回家。他表示，理解政府為避免企業再次關閉而採取强制要求疫苗身分證的做法，但客人對疫苗看法也各有不同，商家還是很爲難。

洛杉磯縣的疫苗身分證檢查新規局限於餐館、酒吧、會館、夜總會、品酒屋和釀酒廠，超市不受影響。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷的華洋超市，似乎都沒有準備跟進要求消費者提供疫苗接種卡，大多數超市僅在進門入口處張貼了要求戴口罩和保持距離的公告，沒有提及任何疫苗卡的要求。多位華資超市業者表示，超市人流量大，尤其是周末和節假日，每天人流量高達數千人，如要檢查疫苗身分證，必須要增加人手，遇到一些堅持不打疫苗的客人，員工與客人打交道更需要技巧以避免糾紛，但商家對員工都沒有這種專業培訓。