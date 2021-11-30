我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

絕密新疆文件曝光 習近平是「再教育」終極推手？

加州男槍殺岳母、4幼子 妻尖叫「我的寶貝全沒了」

聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令

編譯組／綜合報導
聯邦第九巡迴上訴法院裁定，聖地牙哥聯合學區學生強制接種疫苗，暫停實施。(聖地牙哥聯合學區網頁)
聯邦第九巡迴上訴法院裁定，聖地牙哥聯合學區學生強制接種疫苗，暫停實施。(聖地牙哥聯合學區網頁)

洛杉磯時報報導，聯邦第九巡迴上訴法院28日，在聖地牙哥聯合學區學生接種第一劑疫苗截止日期前一日，暫停該學區學生強制疫苗令。

法庭這項決定，源於該學區斯克里普斯牧場高中（Scripps Ranch High School）一名16歲學生Jill Doe，她於上個月提起訴訟，稱學區疫苗令違反其宗教信仰。

聖地牙哥聯合學區教委會9月下旬投票通過，要求16歲及以上的教職人員與學生12月20日前，需全面接種新冠肺炎疫苗，這意味著他們須在本月29日前接種第一劑疫苗，才能到校上課，不遵守規定者，將改以線上學習為主。

Doe稱，她的基督教信仰，阻止她接種疫苗，因這些疫苗是使用上世紀1970年與80年代流產的歷史幹細胞株進行測試的。

然新冠肺炎疫苗不包含任何流產的胎兒細胞，幹細胞通常用於疫苗和常用藥物（如Tylenol、Sudafed和Pepto Bismol）等測試與開發。

聖地牙哥一名聯邦法官，11日前拒絕該學生請求限制學區疫苗令後，第九巡迴上訴法院28日作出上述決定，全案等待上訴。

原告律師辯稱，該疫苗令歧視如原告這種以宗教理由反對疫苗的學生，因學區出於某些非宗教原因，向某些學生提供疫苗豁免，如醫療、懷孕學生等。

學區教委會主席Richard Barrera說，學區不提供宗教或個人信仰豁免，因不希望家庭類用此類豁免作為疫苗漏洞。然而，聖地牙哥聯合學區在聯邦法下，可替其員工提供宗教豁免。

與此同時，州長紐森（Gavin Newsom）表示，將允許全州學校得以提供個人信仰疫苗豁免，但一些州的立法者，希望限制此類豁免。

官員在11月中旬表示，截至10月底，四分之三16歲以上的聖地牙哥學區學生，已接種至少一劑疫苗。到11月中旬，該學區1萬4000名員工約有82%至少接種一劑疫苗。

疫苗 學區 聖地牙哥

上一則

大熊湖滑雪場本周開放 季票持有者可提前一天入場

下一則

高收入白領階層 可成立家庭基金會

延伸閱讀

洛東華人聚集區 商家顧客支持出示疫苗卡

洛東華人聚集區 商家顧客支持出示疫苗卡
洛市室內公共場所檢查疫苗卡 洛縣超市不受影響

洛市室內公共場所檢查疫苗卡 洛縣超市不受影響
拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌

拜登：新變種Omicron值得關切 但不須恐慌
南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症

南非專家：現有疫苗應能預防Omicron患者重症
LA即日起室內公共場所驗證疫苗卡 商家若違規罰款

LA即日起室內公共場所驗證疫苗卡 商家若違規罰款
南非總統公開抗議國際封鎖 籲民眾加強接種疫苗

南非總統公開抗議國際封鎖 籲民眾加強接種疫苗

熱門新聞

11月22日晚上，約20人闖進洛杉磯The Grove 的 Nordstrom 商店打砸搶。（KTLA 5視頻截圖）

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

2021-11-23 14:35
洛杉磯Canoga 公園區的Nordstrom商場遭團夥打劫，警察和保安勘查現場。（ABC7）

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

2021-11-25 15:41
南北加州這波集體搶劫歪風，華人有可能是最大的受害者。(亞凱迪亞市警局FB)

加州集體搶劫成風 華人首當其衝 洛檢察長賈斯康 被指罪魁禍首

2021-11-25 02:20
南海岸購物中心22日晚一家餐廳遭劫匪。(警方提供）

南海岸廣場餐廳 群匪持槍搶食客

2021-11-24 02:19
竊賊將目標鎖定在貨運列車上（圖左）。東洛杉磯軌道上發現散落一地的空箱子（圖右）（NBC）

竊賊盯上貨運列車 數千包裹變空箱 棄置鐵道邊

2021-11-23 17:00
南加州出現模仿北加州集體洗劫的作案手法。（警局提供）

世說新聞／南加集體洗劫商戶頻發 警：是模仿犯

2021-11-23 22:04

超人氣

更多 >
不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓
「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死

「兒子生了留她沒用?」婆媳開戰 富家女被潑汽油砍死
沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味

沒時間燉湯？ 香煎「白蘿蔔排」外酥內軟更美味
路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅

路透：至少7國暗中助台灣打造潛艦 對抗中國威脅
中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」

中國未公開文件曝光 習近平領導層明確下令「再教育新疆」