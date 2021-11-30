聖地牙哥學區 暫停學生疫苗強制令

聯邦第九巡迴上訴法院裁定，聖地牙哥聯合學區學生強制接種疫苗，暫停實施。(聖地牙哥聯合學區網頁)

洛杉磯時報報導，聯邦第九巡迴上訴法院28日，在聖地牙哥 聯合學區 學生接種第一劑疫苗 截止日期前一日，暫停該學區學生強制疫苗令。

法庭這項決定，源於該學區斯克里普斯牧場高中（Scripps Ranch High School）一名16歲學生Jill Doe，她於上個月提起訴訟，稱學區疫苗令違反其宗教信仰。

聖地牙哥聯合學區教委會9月下旬投票通過，要求16歲及以上的教職人員與學生12月20日前，需全面接種新冠肺炎疫苗，這意味著他們須在本月29日前接種第一劑疫苗，才能到校上課，不遵守規定者，將改以線上學習為主。

Doe稱，她的基督教信仰，阻止她接種疫苗，因這些疫苗是使用上世紀1970年與80年代流產的歷史幹細胞株進行測試的。

然新冠肺炎疫苗不包含任何流產的胎兒細胞，幹細胞通常用於疫苗和常用藥物（如Tylenol、Sudafed和Pepto Bismol）等測試與開發。

聖地牙哥一名聯邦法官，11日前拒絕該學生請求限制學區疫苗令後，第九巡迴上訴法院28日作出上述決定，全案等待上訴。

原告律師辯稱，該疫苗令歧視如原告這種以宗教理由反對疫苗的學生，因學區出於某些非宗教原因，向某些學生提供疫苗豁免，如醫療、懷孕學生等。

學區教委會主席Richard Barrera說，學區不提供宗教或個人信仰豁免，因不希望家庭類用此類豁免作為疫苗漏洞。然而，聖地牙哥聯合學區在聯邦法下，可替其員工提供宗教豁免。

與此同時，州長紐森（Gavin Newsom）表示，將允許全州學校得以提供個人信仰疫苗豁免，但一些州的立法者，希望限制此類豁免。

官員在11月中旬表示，截至10月底，四分之三16歲以上的聖地牙哥學區學生，已接種至少一劑疫苗。到11月中旬，該學區1萬4000名員工約有82%至少接種一劑疫苗。