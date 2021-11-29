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強制打疫苗、戴口罩 加州抗Omicron病毒比別州具優勢

編譯組／綜合報導
Omicron變種病毒現蹤，引發加州對年底假期的危機。（Getty Images）
Omicron變種病毒現蹤，引發加州對年底假期的危機。（Getty Images）

新冠肺炎新型變種病毒Omicron，再次引發全球關注，也給加州年底假期帶來陰影。但專家指出，加州執行強制施打疫苗與戴口罩等規定，使加州比其他地區更有防疫優勢；而且新病毒雖具傳染性，但可能毒性更小。

洛杉磯時報報導，聖地牙哥加大醫學院傳染病教授Robert Schooley說，Omicron變種病毒，最初是由於在南非感染激增情況下被發現，其基因變異比任何變種病毒多，其中一些變異，可能會使先前感染過，或疫苗產生的免疫具抵抗力。但人類對其仍有很多未知，包括該變種病毒是否更具傳染性，是否會導致重症或降低疫苗功效等。

Schooley說，很難預測該變種病毒何時會在加州現蹤。「雖然限制旅行可能有好處，但不太可能阻止該病毒傳播。」

儘管美國至今尚未發現該病毒病例，然許多專家認為，有鑑於美國缺乏系統的基因組測序，Omicron甚至可能已存在於此。多國限已制來自南非和其他非洲國家的旅行，美國旅行限制於29日生效。

南非病例 多為輕症

拉荷雅（La Julla）斯克里普斯轉化研究所（Scripps Research Translational Institute）所長托波爾（Eric Topol）說，「該變體約有50個突變基因。」洛杉磯加大艾菲爾丁公共衛生學院流行病學家Kim-Farley說，其中30個存在於疫苗和某些單克隆抗體療法的刺突蛋白中。

「令人擔憂的是，看病毒的結構，有可能基本上超越我們的免疫反應。」托波爾說，根據南非追蹤到的許多病例，初步數據顯示該病毒多導致輕症。Kim-Farley說，這從進化的角度看是有道理的，因病毒更具傳染性，但毒性更小，這是有利的。

「若一種病毒變得嚴重，殺死大多數人，則不會大規模傳播，因病毒需要能傳染給他人的人。某種意義上來說，病毒傳染性更強，但實際上是為了降低其嚴重性。」

儘管如此，科學家還需更多的觀察與測試。目前該病毒已在英國、捷克和比利時、香港、德國與義大利等國現蹤。

對加州來說，儘管邁入12月假期，疫情相對較他州好，在10月下旬染疫者上升後，近幾周又略微下降，然Delta變種病毒仍影響加州醫院，在部分熱點如中央山谷地區，醫院仍有大量新冠肺炎患者。

打加強劑 仍有保護

根據洛杉磯時報，近64%加州人已完全接種疫苗，但數字太低，無法遏止今年冬天出現的第五波疫情，相關單位也擔心年輕人疫苗接種率低迷。此外，隨著全球疫情邁入第三年，許多人對疫情感到疲勞，也因此出現新變種病毒的危機。

Kim-Farley說，對於Omicron，加州與美國大部分地區相比處於有利位置，因民選官員很大程度與公共衛生專家一致同意，施打疫苗與戴口罩等防疫方式。他敦促人們在假期聚會期間採取對與會者進行檢測，在戶外舉辦活動，若在室內要打開窗戶，配備空氣濾清器裝置等額外防疫措施。

舊金山加大醫學院副院長畢本斯多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）說，科學家還應該增加對新冠肺炎測試結果進行分析的頻率。「PCR檢測只會告訴你測試紙是否存在病毒，但可用同樣測試樣本，深入到DNA片段，使其能在分子水平上檢測病毒。」

Kim-Farley說，人們應接種疫苗，且施打加強劑，因即使新的變種病毒降低疫苗效力，但疫苗依舊可提供一些保護。疫苗製造商也能快速調整疫苗配方，適應變種病毒，類似每年調整流感疫苗的方式。

流感疫苗 變種病毒 加州

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