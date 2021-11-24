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洛縣衛局：防疫不放鬆 歡度佳節

記者楊青／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局心血管和學校健康部門主任Eloisa Gonzalez博士呼籲大家保持防疫，安全歡度感恩節。（記者楊青／攝影）
洛杉磯縣公共衛生局心血管和學校健康部門主任Eloisa Gonzalez博士呼籲大家保持防疫，安全歡度感恩節。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局心血管和學校健康部門（Cardiovascular and School Health, LA County Department of Public Health）主任Eloisa Gonzalez 22日表示，到目前爲止，今年感恩節前夕，洛縣沒有出現像去年那樣的病例激增情況，全縣防疫情況穩定，希望大家再接再厲，平安過節。

Gonzalez表示，洛杉磯至今共有930萬人接受新冠檢測並得到檢查結果報告，目前每天檢測呈陽率為1.1%，一周來基本上沒有改變，每日平均確診率為每10萬人中有九個病例。聯邦疾病防治中心的數字是每10萬人中有81個新病例。洛縣目前沒有出現大規模病毒傳播。數據顯示，洛縣目前完全接種疫苗的600萬居民，完全接種者檢測呈陽性的約爲1.3%，其中0.04%的人需要住院治療，説明疫苗的有效性很高。

她認爲，年底三大節日到來前，沒有出現大規模感染情況的原因有二，一是許多家庭成員都接種疫苗，這極大提升了防疫安全性；二是很多家庭在慶祝萬聖節時，都考慮到了自己和其他人的健康安全因素，採取相應措施。

Gonzalez表示，感恩節即將到來，希望大家繼續關注和加强保護措施，以便可以放心和親友相聚，將節日團聚的疫情傳播風險，降到最低。

檢測 洛縣 疫苗

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