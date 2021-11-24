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加州確診放緩？紐森：別大意，冬季可能再度新增病例

編譯組／綜合報導
加州州長紐森表示加州新增病例增幅已放緩，但呼籲民眾不可掉以輕心。圖為紐森22日與兩名在舊金山Unidos en Salud診所剛接種完疫苗的兒童合影。（美聯社）
加州州長紐森表示加州新增病例增幅已放緩，但呼籲民眾不可掉以輕心。圖為紐森22日與兩名在舊金山Unidos en Salud診所剛接種完疫苗的兒童合影。（美聯社）

加州目前的新冠感染率是美國最低的州之一，上周接受病毒檢測的居民僅有1.9%呈陽性，暫時避免進入年終假期病例會激增的可能。加州過去一個月來的新冠住院人數也減少約14%，疫情數據模式預測，這個趨勢應可持續到下個月。不過，州長紐森（Gavin Newsom）22日仍繼續對冬季再次出現病例激增的可能發出警告

紐森指出，美國有27州過去一周病例增加至少10%，他呼籲民眾繼續佩戴口罩、在感恩節長周末前接種疫苗。「大家可以問問密西根州長或科羅拉多州長，他們當地現在的情況。因為民眾放下戒心、宣稱『任務完成』，這些州現在正在為疫情反撲而掙扎，我不希望這種情形出現在加州。」

紐森今年春季解除加州大部分防疫限制，告訴已接種疫苗的民眾在某些地方可以拿下口罩，然而，病例卻在夏季捲土重來，迫使加州部分地方政府重拾口罩令和防疫措施。與當時相比，紐森22日的發言顯得謹慎許多。

由於今年加州許多民眾已接種疫苗，預料應不會重演去年冬季新冠死亡人數創紀錄的慘況，但隨著人們因為假期在室內聚集增加，各地仍可能出現小規模疫情。

聖他克魯茲衛生局長紐爾（Gail Newel）22日發出聲明說：「很不幸，潛在的冬季病例激增正在嚴重威脅本縣社區的健康和安全。」數據顯示，聖他克魯茲縣的人均感染率已略高於加州平均。

不過，在加州58縣中，感染率最高的幾乎都是農業區和疫苗接種率較低的地區，例如，中谷農業重鎮佛瑞斯諾縣（Fresno County），現在是加州人均感染率排名前十名的縣，而擁有加州四分之一人口的洛杉磯縣，目前人均感染率為全州倒數第三。洛杉磯縣是美國去年冬季疫情的重災區，嚴重到國民兵（National Guard）必須把冷凍櫃卡車開進當地供醫院儲存屍體。

但這個情況在新冠疫苗開打後就改變了。如今，加州超過75%的人口已至少接種了一劑疫苗，將近500萬人口已接種了補強針，希望避免再次發生去年冬季的疫情。

加州 疫苗 疫情

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