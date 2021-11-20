專家：5-11歲打新冠疫苗有必要指經嚴格審核 保護力逾9成 有助逃過兒童「第八殺手」 恢復正常生活

佛州奧蘭多Nemours Children's Health的感染病主管Kenneth Alexander醫師。（視頻截圖）

目前，美國 政府已經批准了5至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗 ，那麼為何兒童接種疫苗意義重大？這一年齡段的孩子為何一定要注射新冠疫苗？兒童新冠疫苗又有何不同？美國衛生部（US Department of Health and Human Services， HHS）18日舉辦線上兒童疫苗推廣會，為民眾詳細解釋兒童疫苗的必要性。

聯邦公共衛生總監莫西 (Vivek Murthy，Surgeon General of the United States，)在會上說，5至11歲兒童疫苗與成人疫苗相比，劑量只是三分之一，而疫苗對這一年齡層孩子的作用和實驗結果是有一批獨立專家和專家共同審核通過的，其中遵循了十分嚴格的標準，證明疫苗對這一年齡段孩子的保護力在90%以上。他說，疫苗對孩子的副作用包括手臂酸、發燒、疲憊等，這都是正常的。

莫西表示，自己有兩個12歲以下的孩子，兒童疫苗的批准對他的家庭來說期盼已久。因為疫情，孩子們上課、活動等受到了嚴重影響，很多孩子因此抑鬱、焦慮。注射疫苗後，可以讓他們恢復正常生活，在保護他們健康的同時，有助於他們的身心發展。

兒童相較於成人，受新冠病毒的影響較小，較易恢復，為何還要打疫苗？佛州奧蘭多Nemours Children's Health的感染病主管Kenneth Alexander醫師表示，感染新冠後兒童確實比成人恢復快，但也有兒童被感染的很厲害。美國18歲以下至少有550萬人感染過新冠，其中有750人死亡。而新冠肺炎 已經成為5至11歲兒童的第八大殺手。

Kenneth Alexander醫師說，另一個為孩子接種新冠疫苗的理由是，新冠肺炎對人類是一種較新的疾病，對其還有待更深入的研究。孩子們得新冠肺炎長期後遺症尚不可知，與其冒著長期傷害的風險，為何不打疫苗來預防呢？

Kenneth Alexander醫師介紹說，兒童感染新冠後的症狀主要有兩種，一種是比較嚴重的急性肺炎症狀，表現為呼吸不暢，氧氣不足，最好的情況下，孩子需要住院五日，靠吸氧度過。嚴重的要進ICU，插管治療，其肺部有瘀血。好在這種情況並不常見。其次是較常見的「兒童多系統發炎病變」（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，簡稱MIS-C），該症狀通常在感染新冠後幾天至幾周後出現，表現為發燒，呼吸困難，腹部疼痛，胸痛。這種病影響到體內多種系統，但醫生最擔憂的是對大腦、骨髓的傷害。

當天會上發言的嘉賓還包括：美國兒童學院（American Academy of Pediatrics）主席、醫師Lee Ann Savio Beers以及The Meg Foundation創辦人、CEO，PhD Jody Thomas。