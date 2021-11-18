階進慈善基金會 為聖谷逾750名孩童打疫苗

階進基金會的護士和工作人員合作，哄住小女孩接種疫苗。（階進基金會）

階進慈善基金會（Steps for Change Foundation）13日與拉肯亞達學區 （La Canada USD）合作，舉辦新冠疫苗診所，為超過750名的5至11歲孩童施打了輝瑞 疫苗；14日又在羅斯密社區中心為成人接種疫苗，提升了聖谷社區的群體免疫率。

華人家長領著孩子上周日來到羅斯密社區中心接種疫苗。（階進基金會）

階進慈善基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）說，13日疫苗接種在拉肯亞達高中（La Canada HS）舉辦，從上午9時至下午3時，為5至11歲的兒童施打輝瑞(BioNTech)疫苗，也為少數12 歲及以上的任何人施打輝瑞疫苗和莫德納（Moderna）疫苗，以及注射流感疫苗 。

階進基金會在羅斯密社區中心設立疫苗診所，眾多家長領著孩童接種。（階進基金會）

拉肯亞達學區總監Wendy Sinnette ，鼓勵符合條件的學生和教職員接種新冠疫苗，因為這是確保孩子們繼續上學的最佳方式。」該學區COVID-19儀表板顯示，86.2%的7-12年級學生以及94%的教職員工接種疫苗。總監表示，「我們看到的陽性病例數量非常少，我們校園裡幾乎沒有感染傳播」。

階進基金會和拉肯亞達學區合作，大批家長領著孩子接種疫苗。（階進基金會）

參加拉肯亞達高中疫苗接種的女護士Jacqueline說，工作人員的服務態度給她留下了深刻的印象。她看到一個孩子在打針時，他的母親因為身體很虛弱，幾乎無法抱住他，於是她報告需要幫助，否則難以完成。葉品毅立即跑過來，幫助扶穩和哄住孩子，幫助她完成了接種過程。還有一個患有自閉症的孩子和她的媽媽，受到了工作人員無微不至的照顧，讓她感動得幾乎落淚。

階進慈善基金會還將於11月21日（周日）上午9時至下午4時在羅斯密社區中心公園（Rosemead Community Recreation Center and Park）舉辦義診，除了接種新冠疫苗和流感疫苗外，還有西醫（家庭科和心臟科）、牙醫 （洗牙、補牙、拔牙）、眼科（檢查、配鏡）、中醫（針灸和推拿）等項免費服務，建議預約，先到先得，電話1-888-996-9985，地址3936 Muscatel Ave., Rosemead, CA 91770。