5-11歲童未接種 恐成加州疫情破口

未接種疫苗的十歲至14歲學齡兒童，可能成為加州疫情的破口。 (洛杉磯聯合學區網頁)

未接種疫苗 的青少年，恐對加州新冠肺炎疫情 增加變數。舊金山加大流行病學家盧瑟福（Dr. George Rutherford）表示，未接種疫苗的十歲至14歲學齡兒童，正在使英國感染Delta變種病毒病例激增，若此年齡段學童疫苗接種率沒有顯著提供，對加州恐是潛在危機。

在洛縣 與橙縣，兒童和青少年已成主要感染源。根據洛縣公共衛生局數據，五至11歲兒童，每周新增病例率最高，取代12歲至17歲群體。

包括盧瑟福等衛生官員認為，若社區要實現群體免疫，需對大量兒童接種疫苗。盧瑟福說，洛縣未接種疫苗的年輕人比例相對較大，足以讓疫情持續傳播，也可能出現更具破壞性的變種病毒。

「這些年齡段的發病率，明顯高於其他群體」，盧瑟福引用紐約時報分析指出，10月中旬，英國學齡兒童染疫可能性是80歲者的15倍。該國6月中到7月中疫情迅速攀升，10月中出現第二個高峰至上月中，但病例數仍遠高於Delta變種病毒之前水平。

「這是未接種疫苗的後果」，盧瑟福在近期學校論壇上說，防疫限制解除後，疫情的激增來自這些青少年。

橙縣副衛生官Regina Chinsio-Kwong說，隨著冬季人們多待在室內，住院率上升。我們需讓更多尚未接種疫苗者接種。

數據指出，加州完全接種疫苗率為62%，不足以實現群體免疫。根據聯邦疾病防治中心（CDC），全美為59%。

洛縣公衛局說，此一變化可能是由於青少年疫苗接種率提高，但過去並沒有替五至11歲兒童接種疫苗。根據洛縣數據，未接種疫苗的12歲至17歲學童染疫比率，比未接種疫苗的年輕人高三分之一，後者是先前染疫最多的人群。

目前洛縣12歲至17歲青少年，只有65%完全接種疫苗。16歲及以上者有73%接種疫苗，65歲以上有86%。橙縣只有62%的12歲至17歲學童接種疫苗。近期四歲至九歲兒童發病率，高於年齡大的青少年。