專家：5至11歲孩童打疫苗 可阻美疫情擴散

前線兒科醫師Jennifer Miller。（會議截圖）

美國 聯邦疾病預防中心（CDC) 主任Rochelle P. Walensky支持該中心免疫實踐諮詢委員會建議，允許5歲至11歲孩童接種疫苗 。多位專家認為，允許全美2800萬名5歲至11歲孩童打針，達到75%的疫苗接種率，將可推進美國疫情 減緩，對全美控制疫情有正面影響。

舊金山加大藥學教授Monica Gandhi。（會議截圖）

舊金山加大藥學教授Monica Gandhi12日在多族裔媒體中心會議上表示，有些染上新冠病毒的兒童住院，多數來自低接種率地區。因此，兒童有必要接種疫苗，且5歲至11歲的這個群體接種疫苗，對於遏阻疫情擴散很重要，將有效降低兒童對他人的傳染率，尤其很多孩子跟祖父母住在一起。全美若有更多人接種疫苗，才能真正的實現群體免疫。

就劑量而言，輝瑞藥廠及莫德納藥廠在製作針對給5歲至11歲兒童的疫苗時，都遵循FDA給出的指示，使用10毫克劑量製作疫苗，輝瑞兒童疫苗劑量是成人疫苗的1/3。Gandhi表示，這群兒童有非常強的免疫反應機制，即便劑量較少，反應也會很大，另方面也考量到心肌炎問題，最終拍板10毫克，安全又有效。不過她認為，兒童在兩劑之間的間隔時間長會比較有效，因為時間長能讓兒童身體免疫系統適應，六周至八周的間隔期較為合適，免疫系統反應會比間隔三周來得好。

她提到，目前只能專注在「控制」疫情這方面。全美目前完成疫苗接種的成人為60%，相信通過給5歲至11歲注射疫苗，會進一步減少病毒傳播，同時讓更多人獲得自然的免疫力。

前線兒科醫師Jennifer Miller平時接觸很多孩童。她說，有不少家長都迫切希望讓這群體孩子接種疫苗，也有一些孩子很希望打疫苗，因為可以跟朋友重聚，全天上學，無需擔心生病或隔離，全家人也可在假期出遊。不過也有另一派家長持觀望態度，多數為少數族裔群體。他們主要害怕孩子接種疫苗後，有長期健康影響及副作用等。Miller強調，目前尚無證據顯示接種者會出現DNA突變。莫德納跟心肌炎之間有些關係，不過目前看來，疫苗引發心肌炎的病患，症狀都很溫和且會逐漸自癒。