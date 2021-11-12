洛市新規上路 餐廳驗疫苗卡 華人業主憂生意跌

疫苗新規開始第一天，鄭先生就在餐廳門口張貼告示，提醒食客出示疫苗卡。（鄭先生提供）

洛杉磯市從11月8日開始，食客進入餐廳需提供完整的疫苗 接種證明，對於這項新規，華人 餐廳業主反應不一。不少業主表示，由餐廳出面檢查食客的疫苗卡，非常有難度，恐起衝突，也會影響生意；但也有業主認為，新規將讓一些擔心室內就餐安全的食客重回堂吃。

華人鄭先生在洛市中心MacArthur公園附近，擁有一家經營近十年的中餐館，疫苗新規開始第一天，鄭先生就在餐廳門口張貼告示，提醒食客進入店內需出示疫苗接種證明。

但鄭先生表示，他們目前不會真正檢查食客的疫苗卡，因為餐廳所在位置治安不好，食客形形色色，甚至有手持凶器的遊民闖入店內，「我們如果跟這些人強硬，讓他們出示疫苗卡才能進入，可能會發生衝突爭執，最後吃虧的也是我們。」

洛市嚴格的疫苗新政從8日起正式執行，但官方表示，他們將在11月29日才開始檢查，商家若第一次違規將帶來警告，但隨後的違規行為可能會處以1000至5000元罰款。對此鄭先生表示，「兵來將擋，水來土掩」，他說至少現在不罰款，到政府檢查時再看情況，「新規讓商家負責檢查顧客疫苗卡，執行很難，同時也會影響餐廳生意，將一些老顧客拒於門外。」

鄭先生無奈地說，受疫情影響慘重的餐廳再也經受不了折騰，「現在店能開一天是一天，我個人感覺疫苗新政就是場政治秀，洛杉磯治安現在這麼差，政府不好好想辦法管理，還要來管商家對疫苗檢查的執行力度。」

與鄭先生一樣，表示不會現在嚴格檢查食客疫苗卡的餐廳業者不在少數。

一位不願透露姓名的華人，在洛市某家餐廳工作 ，據她敘述，幾天前餐廳經理就給工作人員提供新任務，要求他們檢查食客的疫苗接種證明，「我們接受到的信息是含糊的，經理讓我們檢查疫苗卡，同時又表示，看具體情況再決定怎麼處理。所以現在說是要檢查疫苗卡，但顧客沒有的話，我們也會讓他們進入，不會拒之門外。」

律師方孝偉也擁有一家餐廳，對於疫苗新政他表示支持，「如果餐廳開始檢查疫苗卡，以前不敢到店裡堂吃的客人，現在就會感覺安全，因為只有接種疫苗的食客才能入店堂吃，從這個角度看，餐廳生意反而會好起來。」畢竟現在大部分人都已接種疫苗。

方孝偉建議，政府應盡量讓疫苗檢查變得簡單快捷，因為餐廳不可能專門配置人力負責檢查食客的疫苗卡，「現在餐廳招人難，支付的薪水也很高，如果讓業主聘用工作人員花費很多時間檢查疫苗卡，成本就太高了。」