我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

金州刺激計劃II 78.4萬筆600元紓困金來了

記者丁曙／綜合報導
加州從12 日起再發放78萬4000張600元支票。（Getty Images）
加州從12 日起再發放78萬4000張600元支票。（Getty Images）

對還在等待新一輪紓困支票（Stimulus check）的加州人來說，這個消息肯定是皆大歡喜。從11月12日（周五）開始，加州稅務局（Franchise Tax Board，FTB）將再發放78萬4000筆款項，每一筆600元；其中3萬4000筆直接存入納稅人的銀行帳戶，隨後75萬張支票（paper check）從15日（周一）寄出。

據巴沙迪那星報消息，加州稅務局媒體聯絡人Andrew LePage稱，加州迄今已發放了570萬筆援助款項，總金額41億元。大部分付款支票以郵寄給今年提交納稅申報表的合格居民，也有數千筆款項直接存入他們的銀行帳戶。

這筆救濟金來自聯邦和加州大流行救援款的「金州刺激計劃第二階段」（Golden State Stimulus II，GSS II）。對於那些收入符合條件的人們，加州將發送600元救濟款，幫助他們應對大流行的生活成本挑戰。州長紐森（Gavin Newsom）曾在7月表示，三分之二的加州納稅人有資格受益於GSS II ，或稱為「金州刺激計劃 I 」。

最新的GSS II 計劃適用於那些在2020年納稅申報表中，報告的調整後總收入低於 7萬5000元的人們。GSS I 適用於年收入低於 3萬5000元的低收入居民，每人發給600元補助金。如果GSS II 受助人的家屬也符合條件，將可額外獲得500元。

加州 支票 低收入

上一則

駐洛中領館提醒公民 妥善應對治安風險

下一則

華裔漸凍人進麻省理工 設眾籌平台盼贊助

延伸閱讀

加州12 日起發放78萬4000張600元補助

加州12 日起發放78萬4000張600元補助
流感致死 洛縣出現本季首例

流感致死 洛縣出現本季首例

內陸帝國和中谷 染疫入院者增加 官方憂心

內陸帝國和中谷 染疫入院者增加 官方憂心
減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西

減少噪音、空氣污染 燃氣吹葉機將退出聖荷西
加州囚犯消防員 日薪僅2元 出獄後有可能轉正職

加州囚犯消防員 日薪僅2元 出獄後有可能轉正職
紐森神隱2周缺席氣候峰會 被爆赴大亨婚禮、帶兒討糖

紐森神隱2周缺席氣候峰會 被爆赴大亨婚禮、帶兒討糖

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
珠珠女士和男友的車子被砸了一個大窟窿。（珠珠提供）

華女車被砸 剛買名牌包遭竊 現場還有3輛名車被破壞

2021-11-10 02:20
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

華女球場無故被打到腦震盪 竟是施暴者母慫恿

2021-11-11 02:20
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18
聖瑪利諾房市中位價入圍前100名。(記者李雪／攝影)

加州占全美最貴房市的70% 洛縣21個郵區排名全美前100

2021-11-09 20:35

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…