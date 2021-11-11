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德州大數據顯示 染疫死多未接種 年底長假將屆憂大爆發

編譯組╱綜合報導 
2021年迄今，德州新冠感染與死亡，未接種者占絕大多數。（德州衛生廳臉書）
2021年迄今，德州新冠感染與死亡，未接種者占絕大多數。（德州衛生廳臉書）

德州衛生廳11月8日統計顯示，新冠疫苗仍是防疫的最佳選擇，不論是感染率或重病率都大幅降低。2021年1月至10月，接種過處苗但仍死亡的人僅占總數8% ，已接種還感染新冠的也僅3%。但德州目前的接種率只有53%，意味有900萬人尚未接種，面臨年底感恩節、聖誕節、新年假期一個著一個，衛生官員擔心疫情高峰可能又要來臨。 

衛生廳依照聯邦疾管中心（CDC）標準做的調查顯示，自2021年1月開放接種後，完全接種的人只占新增病例150萬人中的3%，就算Delta病株在夏季盛行，也沒改變接種者免疫力確實高的事實。自1月中以來死亡的2.9萬人中，只有8%是破防感染且死亡。而且破防死者中，過半數是抵抗力本來就差的75歲以上長者。

鼓勵接種 自利他利

德州衛生官Jennifer. Shuford指出，大家都「知道」疫苗有用，但這次的數據相信能夠說服懷疑論者，因為數據明明白白地顯示疫苗多有效。她說，德州本來就很特別，除了多元種族，幅員與人口也多，除非有確切數據，不然光靠勸說很難服眾，所以希望這次的報告能讓更多德州人放下戒心，完成接種以保護自己，更保護家人。 

當然，造成德州死亡人數全美居前的原因，部分要歸因於德州獨特的法律制度。除非新冠疫情這種大型災難，醫院都沒有義務通報住院人數，所以德州政府之前無法掌握切確數字，但個別醫療區與縣份的回報稱，90%以上的住院患者都未接種。而學生是否完成接種，也要由家長主動告知校方，但學校只是「自願」回報接種狀況，所以德州先前也無法掌握學生接種狀況。 

種種因素加上年底長假將屆，德州衛生官員擔心另一波新冠感染高峰又將出現，特別是去多家族自去年以來就沒有再聚會過，加上未接種人數如此之多、口罩又非強制，大聚小聚之下，病毒感染恐將大幅增加。德州2021年1月曾經出現過新冠死亡高峰，每天死亡超過400人，面臨長假再來，衛生官員的擔憂不無道理。 

打追加針 提升防護

雖然德州衛生廳近期與德州大學體系合作的「新冠免疫調查」（Texas Coronavirus Antibody Response Survey），推估75%的德州人、即2200萬人具有免疫能力，不管是因為感染而產生的抗體，或是因為接種疫苗而具備的免疫力。但是衛生專家強調，光靠感染形成的免疫力仍嫌薄弱，必須追加針劑才能達到夠強的防護力。 

德州CARES與聯邦CDC的研究的研究都認為，完全接種的人抵抗力，比自然形成的抵抗力還要強固，而且持續更久。衛生官Jennifer Shuford強調，就算多數人都具有一定免疫力，但完全沒有感染或接種的人，還是可能因為年底頻繁聚會而感染新冠，更可能惡化成重症甚至死亡。

德州 疫苗 免疫力

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