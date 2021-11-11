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太空世界音樂節踩踏悲劇 專家傳授家長這兩招避風險

編譯組╱綜合報導
Astroworld於2019年一場音樂活動。(Astroworld臉書)
Astroworld於2019年一場音樂活動。(Astroworld臉書)

ABC 13電視台報導，休士頓5日晚間在NRG體育場舉行「太空世界音樂節」（Astroworld Festival）發生踩踏事件，釀成至少八人死亡，25人送醫的悲劇後，父母親如何安全的讓孩子參加這類型音樂會，成了各界關注焦點。

這起事件發生於饒舌歌手史考特(Travis Scott)表演時，因觀眾拚命往舞台前推擠，引發混亂釀成事故。

死亡的八名年輕人中，有兩名是高中生，14歲的九年級生John Hilgert和16歲的Brianna Rodriguez，在NRG體育館推擠中被擠死。住院的25名患者中，也有五人年齡在18歲以下，包括一名十歲兒童，仍處於危急情況。

根據Astroworld網站，為期兩天的音樂節活動門票售罄，約5萬人參加，沒有年齡限制。

專家指出，父母可制定策略，保護孩子在為來活動中避免危險。首先，研究參與藝術家先前的演出，了解過去活動的安全問題。

根據美聯社，史考特的高能量表演，以混亂和充滿樂趣聞名，音樂會觀眾被鼓勵喧鬧、狂歡、人群衝浪和舞台跳躍等。2017年，他在阿肯色州一場音樂會上，鼓勵歌迷繞過安檢衝上舞台，導致多人受傷，隨後被捕。

育兒專家與作家Ericka Souter說，父母要確保孩子參加音樂會時有指定座位，且他們不在那個只有站立空間的區域，否則會有衝向舞台，遭踩踏的風險。父母還應確保孩子們有指定的碰面地點，並制定退出策略。

太空 阿肯色州 休士頓

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