我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

南加羅斯密市300孩童打疫苗 表情豐富趣事多

記者丁曙／羅斯密市報導
這個女孩緊閉雙眼皺眉頭好緊張。（階進慈善基金會）
這個女孩緊閉雙眼皺眉頭好緊張。（階進慈善基金會）

當前新冠疫苗接種的重點群體是12歲以下的孩童。階進慈善基金會（Steps for Change Foundation）7日在法印寺（Dharma Seal Temple）舉辦新冠疫苗義務接種活動，為292位孩童施打輝瑞疫苗孩童版，其中大多數孩子的年齡在五歲至九歲之間，其中大約65%是華裔，提高社區群體免疫率。但女孩怕打針，現場趣事多。

影音來源：記者丁曙

階進慈善基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）說，該組織是聯邦和加州政府機構認可的疫苗提供者之一，輝瑞疫苗孩童版（Pfizer for Pediatrics）由加州公共衛生局提供，每針劑量只有成人版三分之一。

參加接種的小學生都由家長帶領，她們的反應和表情很豐富，年齡越小越怕打針，場面有趣。有的小女孩被媽媽牽著手、用手機拍照安慰；有的女孩被在一旁的爸爸大聲鼓勵加油；有的女孩緊閉雙眼、皺著眉頭；不過年齡稍大的女孩比較不緊張。

階進慈善基金會在羅斯密市為近300孩童接種疫苗。（階進慈善基金會）
階進慈善基金會在羅斯密市為近300孩童接種疫苗。（階進慈善基金會）

當日還為100多位成年人接種了第三針，以及為十多人施打了第一劑。從上午9時至下午2時，總計為超過400人接種。

目前，階進慈善基金COVID-19疫苗診所提供的服務，包括輝瑞疫苗孩童版（5-11歲)、輝瑞 (12歲及以上)、莫德納（Moderna，18歲及以上)、嬌生 (J&J ，18歲及以上) 新冠疫苗可用於第一劑、第二劑和加強劑。疫苗更多信息，可訪問vaccities.gov。

眾多家長帶著孩童來到法印寺接種疫苗。（階進慈善基金會）
眾多家長帶著孩童來到法印寺接種疫苗。（階進慈善基金會）

疫苗 輝瑞 加州

上一則

南加乾旱加重 大都會水局宣布採取措施節水

下一則

福全健保 紅藍卡使用者2022年度的新選擇

延伸閱讀

5-11歲兒童疫苗上路 就算孩子得過新冠肺炎也需接種

5-11歲兒童疫苗上路 就算孩子得過新冠肺炎也需接種
影╱洛縣階進基金會為300孩童種疫苗 現場趣事多

影╱洛縣階進基金會為300孩童種疫苗 現場趣事多
加州州長神隱12天 今出席加州經濟峰會平息猜疑

加州州長神隱12天 今出席加州經濟峰會平息猜疑
第一夫人出馬 鼓勵學童接種疫苗

第一夫人出馬 鼓勵學童接種疫苗
未按規定打疫苗 舊金山警確診4天後病亡

未按規定打疫苗 舊金山警確診4天後病亡
批違憲、越權 反拜登強制疫苗令 喬州州長再提告

批違憲、越權 反拜登強制疫苗令 喬州州長再提告

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20
龍鳳大賭場曾於2016年出現拿著巨額現金，進出資金超過1億元的中國豪賭客。(Google街景圖)

中國豪賭客 賭場進出1億現金

2021-11-08 02:18

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排