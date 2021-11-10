南加羅斯密市300孩童打疫苗 表情豐富趣事多

這個女孩緊閉雙眼皺眉頭好緊張。（階進慈善基金會）

當前新冠疫苗 接種的重點群體是12歲以下的孩童。階進慈善基金會（Steps for Change Foundation）7日在法印寺（Dharma Seal Temple）舉辦新冠疫苗義務接種活動，為292位孩童施打輝瑞 疫苗孩童版，其中大多數孩子的年齡在五歲至九歲之間，其中大約65%是華裔，提高社區群體免疫率。但女孩怕打針，現場趣事多。

影音來源：記者丁曙

階進慈善基金會首席執行長葉品毅（Kevin Ip）說，該組織是聯邦和加州 政府機構認可的疫苗提供者之一，輝瑞疫苗孩童版（Pfizer for Pediatrics）由加州公共衛生局提供，每針劑量只有成人版三分之一。

參加接種的小學生都由家長帶領，她們的反應和表情很豐富，年齡越小越怕打針，場面有趣。有的小女孩被媽媽牽著手、用手機拍照安慰；有的女孩被在一旁的爸爸大聲鼓勵加油；有的女孩緊閉雙眼、皺著眉頭；不過年齡稍大的女孩比較不緊張。

階進慈善基金會在羅斯密市為近300孩童接種疫苗。（階進慈善基金會）

當日還為100多位成年人接種了第三針，以及為十多人施打了第一劑。從上午9時至下午2時，總計為超過400人接種。

目前，階進慈善基金COVID-19疫苗診所提供的服務，包括輝瑞疫苗孩童版（5-11歲)、輝瑞 (12歲及以上)、莫德納（Moderna，18歲及以上)、嬌生 (J&J ，18歲及以上) 新冠疫苗可用於第一劑、第二劑和加強劑。疫苗更多信息，可訪問vaccities.gov。