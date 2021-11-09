洛市疫苗新規 較洛縣他市嚴格

洛杉磯市開始執行最嚴格疫苗規定，洛縣其他城市相對寬鬆。（unsplash.com）

洛杉磯 市從11月8日(周一)開始，要求人們進入室內餐廳、購物中心等公共場所時，需提供新冠疫苗 完全接種證明，這是目前全國最嚴格的疫苗規定之一。強制實施疫苗檢查的還包括電影院、美髮、美甲沙龍、健身房、博物館、保齡球館、表演場所和其他一些公共場所。

相比來說，洛市目前的疫苗規定比洛杉磯縣其他各城市要更加嚴格。比如以餐廳為例，洛市要求11月8日起凡是進入餐廳室內用餐的食客，都需出示完全接種疫苗的證明，但是洛縣 就無此強制規定，只是建議餐廳檢查食客是否擁有完全接種疫苗的證明。

雖然洛市嚴格的疫苗規定於11月8日正式生效，但市政府官員表示，他們將從11月29日開始執行檢查，以便讓商家有時間調整。商家第一次違規將帶來警告，但隨後的違規行為可能會處以1000至5000元罰款。

此外，按照之前的規定，參加洛市超過5000人的戶外活動時，也須出示疫苗接種證明或最近的新冠病毒陰性檢測報告。

洛杉磯縣的疫苗規定從11月4日已開始執行，要求在室內酒吧、夜總會、釀酒廠、休息室和釀酒廠的室內部分，顧客必須提供完整的疫苗接種證明才能進入，員工也須完成疫苗接種。

此外，擁有自己公衛局的洛縣巴沙迪那市和長堤市，很有可能發布比洛縣更嚴格的規定，建議消費者消費前先致電商號了解。

在洛縣，千人以上的室內活動需出示完全接種疫苗證明，參加人數超過萬人的戶外活動，必須出示疫苗接種證明，或病毒檢驗陰性結果。-