2021恆豐杯網球賽 各路高手20日揮拍較勁

一年一度的恆豐杯網球賽訂於11月20日(周六)和21日舉行，第一天是小組循環賽，第二天決賽。由於參加人數眾多，男子雙打於周六早晨9時開始，混雙和老年組將在周六中午12時開打。主辦單位並提供午餐。

資格要求：所有參賽球員必須是居住在大休士頓 地區，年齡在30歲以上。同時，每位參賽選手都必須有醫療保險 ，主辦方及場地提供方不負責任何意外事故及傷亡。

賽事將分為四個組，A、B、C、D。

A 組：男子雙打，高級組 (USTA 4.0 以上)，但允許其它組配對參加。

B 組：男子雙打，普通組 (USTA 4.0 以下)，允許混雙和老年組參加。

C 組：混合雙打，但允許女雙組合參加。

D 組：老年組合，球員組合年齡要在 120 歲以上，不限性別

主辦單位提供比賽用球及午餐，因此，每位參賽球員須繳納15元（雙打組合30元）報名費，比賽當天收取。報名只需要發一封郵件到 [email protected]，標題寫：「恆豐杯 2021 網球賽報名」，同時提供比賽人員姓名、電話即可。報名截止日期 2021 年 11月 14 日。參賽者報名後會收到郵件確認回覆。

恆豐杯網球比賽的宗旨是以球會友，促進休士頓地區的網球運動。因此，第一名可獲兩箱網球；第二名兩人一箱球。由於目前市場上網球供應緊張，若是不能購買到足夠數量網球，組委會將會給比賽的優勝者禮物卡，第一名每人50美元，第二名每人25美元。比賽規則和其他事宜，可用電話 832-231-3288 或微信 MULIU2K 詢問。

今年的網球比賽將在 Clements High School，4276 Elkins Rd, Sugar Land, TX 77479。