洛縣完全接種才准入 店家自行查證 警不協助

洛杉磯 縣要求室內場所檢查接種證明，洛杉磯市可能更進一步要求電影院、零售店與其他店家都需比照，但是查證的責任都會落在業者頭上，因為洛縣 警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）已經表態，不會派警協助店家篩檢。面對堅持要入內的凶惡客人，店家該如何自處，底下是洛杉磯時報的整理。

如果顧客無法或拒絕出示證明，因此被拒絕入內，但卻又不肯離開，甚至發生口角，店員該如何處理？洛縣公共關係主任Natalie Jimenez表示，如果店家設有戶外席位，可以請客人戶外用餐，「因為入內用餐會影響他人的安全」。如果因為索取證明而引發糾紛，Natalie Jimenez說，店主應該自行建立應對方針，讓員工知曉如何化解衝突場面」。

洛縣各地的執法規定不同：洛縣本身會派督察員訪視，不配合的店家最高可處500元罰鍰。洛市則是初犯警告，二犯罰1000元，三犯2000元，四犯與累犯每次5000元，不過11月29日才會開始執行。

長堤 市公衛局將派出督察員檢查，並在與市府律師討論後，對個別店家處以斷水斷電或歇業處份，並可能以輕罪提告，最高可處1000元與拘役90天。另外，長堤市警也將配合執法，市府其他部門也可能跟進開罰。巴沙迪那市雖然比照洛縣府防疫要求，但同樣會由市警局聯合執法，違法者可能被處1000元與拘役90天。