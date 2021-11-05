我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

洛縣完全接種才准入 店家自行查證 警不協助

編譯組／綜合報導

洛杉磯縣要求室內場所檢查接種證明，洛杉磯市可能更進一步要求電影院、零售店與其他店家都需比照，但是查證的責任都會落在業者頭上，因為洛縣警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）已經表態，不會派警協助店家篩檢。面對堅持要入內的凶惡客人，店家該如何自處，底下是洛杉磯時報的整理。

如果顧客無法或拒絕出示證明，因此被拒絕入內，但卻又不肯離開，甚至發生口角，店員該如何處理？洛縣公共關係主任Natalie Jimenez表示，如果店家設有戶外席位，可以請客人戶外用餐，「因為入內用餐會影響他人的安全」。如果因為索取證明而引發糾紛，Natalie Jimenez說，店主應該自行建立應對方針，讓員工知曉如何化解衝突場面」。

洛縣各地的執法規定不同：洛縣本身會派督察員訪視，不配合的店家最高可處500元罰鍰。洛市則是初犯警告，二犯罰1000元，三犯2000元，四犯與累犯每次5000元，不過11月29日才會開始執行。

長堤市公衛局將派出督察員檢查，並在與市府律師討論後，對個別店家處以斷水斷電或歇業處份，並可能以輕罪提告，最高可處1000元與拘役90天。另外，長堤市警也將配合執法，市府其他部門也可能跟進開罰。巴沙迪那市雖然比照洛縣府防疫要求，但同樣會由市警局聯合執法，違法者可能被處1000元與拘役90天。

洛縣 洛杉磯 長堤

上一則

編劇大師張永祥追思會溫馨 妻獻唱其生前愛歌送別

下一則

將牙齒健康 重新列入待辦事項清單

延伸閱讀

洛縣警長批縣委：決策獨斷削弱警力

洛縣警長批縣委：決策獨斷削弱警力
賈斯康司改爭議／檢察長變公設辯護人 挨批史上最糟

賈斯康司改爭議／檢察長變公設辯護人 挨批史上最糟
洛縣強制打疫苗 警長：恐致警力流失 威脅公共安全

洛縣強制打疫苗 警長：恐致警力流失 威脅公共安全
洛縣檢察長變公設辯護人？ 上任未滿3個月就遭罷免連署

洛縣檢察長變公設辯護人？ 上任未滿3個月就遭罷免連署

柯比遺孀告洛縣 遭要求先測心理

柯比遺孀告洛縣 遭要求先測心理
不滿強制打疫苗 多地警察工會控告市府

不滿強制打疫苗 多地警察工會控告市府

熱門新聞

現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆