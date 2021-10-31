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洛杉磯縣5-11歲孩童 最快11月2日打疫苗

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
輝瑞專給5歲至11歲孩童接種的疫苗，有望在下周起開打。（美聯社）
輝瑞專給5歲至11歲孩童接種的疫苗，有望在下周起開打。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局 (FDA) 29日緊急授權輝瑞（Pfizer) 新冠疫苗供5至11歲孩童接種。聯邦疾病防治中心 (CDC) 批准之後，該年齡層孩童將最快在11月2日（周二）或11月3日（周三）開始接種首劑疫苗。洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer) 表示，洛縣有超過7萬9000例確診者為5歲至11歲年齡段的孩童，其中有一名孩童染疫死亡。

費若另指出，洛縣也有3萬7000例年齡段在0歲至4歲的孩童染疫，其中有一名嬰兒死亡。至於12歲至17歲年齡段的青年，目前已累積了8萬9000例確診病例，其中也有五人染疫病死。根據數據顯示，10月10日當周，洛縣的年齡在5歲至11歲孩童有12%染疫，而這個年齡段的人口僅占洛縣人口9%。

如今，輝瑞專給5歲至11歲孩童接種用的疫苗，有望在下周起開打，勢必進一步提供孩童保護。該疫苗劑量為成人用量的三分之一，孩童得間隔三周共打兩劑。

根據洛縣衛生局提供的數據，洛縣目前12歲以上者接種至少一劑疫苗的民眾已達80%，而72%已完成疫苗接種。若以洛縣103萬人口（包括12歲以下者）統計，接種至少一劑民眾占69%，已完成疫苗接種的人口61%。亞裔已有83%接種了至少一劑疫苗，但非裔青年接種率在各族裔中最低。

疫苗 洛縣 輝瑞

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