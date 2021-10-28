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洛縣增909確診 重症住院者略增

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導

據洛杉磯縣公共衛生局資訊，隨著新冠肺炎疫苗加強針開打，為確保縣域專業護理機構符合接種資格的住戶及工作人員，都能接種新冠肺炎疫苗加強針，縣公衛局正與這些機構緊密合作。27日當天，洛縣新增新冠肺炎感染死亡11例，新增感染909例。

截至10月17日的一周，護理機構發生新冠感染56例，其中44例是居民，12例是工作人員，55%的感染者完全接種疫苗。截至目前，專業護理機構95%的工作人員，及88%當地居民完全接種疫苗。這些機構在防疫方面需要更為嚴格的控制，及確保人員接種情況並定期檢測。所有工作人員被要求完全接種疫苗，豁免接種者需要每周提供一次或兩次檢測報告。

27日，洛縣新增感染死亡11例，新增感染909例，死者年齡介於20歲至80餘歲。其中一名死者來自長堤市。自疫情爆發以來，洛縣共確診感染者148萬7502例，死亡總計2萬6578例。據州府資訊，當天有感染入院患者649例，較比前一天稍有下降。其中重症加護病房患者佔28%，較比先前有所增加。全縣有近901萬人通過檢測，感染病毒比例為15%。27日檢測陽性率是1.2%。

疫苗 檢測 工作

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