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防疫要求檢查 洛縣1周僅開出2罰單

【洛杉磯訊】

據洛杉磯縣公共衛生局25日表示，縣衛生檢查人員近期在當地發現更多符合新冠（COVID-19）防疫要求的商家及業者，但也發現有部分商家在口罩強制令方面尚有改善空間。當天，洛縣新增新冠肺炎感染者679例，死者五例。自疫情開始以來，全縣總計感染死亡2萬6552例，感染總計148萬5769例。統計數若有誤差，或與上周末報告遲滯有關。

據縣公衛局資訊，檢查人員在10月16日至22日查訪了約1500個各類商家及辦公地點，其中73%的服裝廠家，73%的辦公地點，82%的酒吧，80%的夜總會，還有86%的休息室，都能配合室內口罩強制令規定。同時也發現有85%的酒吧能夠遵守消費者接種疫苗確認要求。在為期一周的檢查中，檢查人員僅向違反規定商家開了兩張罰單。縣府官員指出，開罰單是對不遵守規定者最後手段，檢查是為了促使業者改善並遵守規定。

據州府統計，25日當天洛縣醫院有新冠感染患者629例，較比前一天610例上升，有170例在重症加護病房，較比前一天179例下降。當天滾動平均日檢測陽性比率是0.8%。

目前洛縣12歲以上符合接種資格民眾，接種至少一劑疫苗比例是79%，完全接種疫苗者比例是71%。洛縣接種疫苗站多數無需預約直接到現場接種疫苗即可，若預約可上網www.VaccinateLACounty.com

疫苗 洛縣 口罩

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